敘利亞北部油罐車爆炸至少40死 土耳其歸咎庫德族民兵

2020-04-29 00:48:39

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其國防部28日表示,敘利亞北部城鎮阿夫林 (Afrin)一輛油罐車被炸彈引爆,造成至少40人喪命,土國將攻擊歸咎於敘利亞庫德族人民保護部隊(YPG)。

綜合外媒報導,土國國防部在推特上指出,這輛油罐車在阿夫林市中心一個人潮擁擠的地區爆炸,造成至少40人喪命,包含11名兒童。

根據網路流傳的影片,可見黑色濃煙瀰漫空中,據當地媒體報導,救護車和消防隊已趕到爆炸現場處理事故。當地消息人士稱,醫院正呼籲居民捐血。

土國政府把YPG視為與庫德族武裝分子有關聯的恐怖組織,並在敘北展開軍事行動,2018年3月與土國支援的敘利亞叛軍從YPG奪取了庫德族重鎮阿夫林。

週二的爆炸事件是土國扶植的叛軍接管阿夫林後,最致命的攻擊事件之一。土國經常將攻擊事件歸咎於YPG,但該組織表示並不會針對一般民眾攻擊。

HUGE explosion in #Afrin, #Syria — evidence points to it being an oil tanker explosion— blown up with an IED. pic.twitter.com/T9Iqapikj8