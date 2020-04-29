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敘利亞北部油罐車爆炸至少40死 土耳其歸咎庫德族民兵

敘利亞北部城鎮阿夫林（Afrin）一輛油罐車被炸彈引爆，造成至少40人喪命。（圖擷取自推特影片）

敘利亞北部城鎮阿夫林（Afrin）一輛油罐車被炸彈引爆，造成至少40人喪命。（圖擷取自推特影片）

2020-04-29 00:48:39

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國防部28日表示，敘利亞北部城鎮阿夫林 （Afrin）一輛油罐車被炸彈引爆，造成至少40人喪命，土國將攻擊歸咎於敘利亞庫德族人民保護部隊（YPG）。

綜合外媒報導，土國國防部在推特上指出，這輛油罐車在阿夫林市中心一個人潮擁擠的地區爆炸，造成至少40人喪命，包含11名兒童。

根據網路流傳的影片，可見黑色濃煙瀰漫空中，據當地媒體報導，救護車和消防隊已趕到爆炸現場處理事故。當地消息人士稱，醫院正呼籲居民捐血。

土國政府把YPG視為與庫德族武裝分子有關聯的恐怖組織，並在敘北展開軍事行動，2018年3月與土國支援的敘利亞叛軍從YPG奪取了庫德族重鎮阿夫林。

週二的爆炸事件是土國扶植的叛軍接管阿夫林後，最致命的攻擊事件之一。土國經常將攻擊事件歸咎於YPG，但該組織表示並不會針對一般民眾攻擊。

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