捷克議長訪台前夕猝死 遺孀爆曾收中國大使「恐嚇信」

今年1月驟逝的捷克參議院議長柯佳洛，去年出席我國國慶酒會。（圖擷取自捷克代表處國慶影片）

2020-04-28 21:59:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕友台的捷克已故參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），原訂年初台灣總統大選後訪台，卻在1月底心臟病發驟逝。2個月後，柯佳洛遺孀和女兒在專訪中，揭開其死前遭遇，指捷克總統府和中國駐捷克大使館，曾不斷脅迫其取消訪台，不僅寄出內容涉及家人安危的威脅信，雙方更有過「極不愉快的密談」。

柯佳洛去年10月10日出席我國駐捷克經濟文化代表處國慶酒會時，承諾今年2月率企業代表訪台。不過，柯佳洛以「憲法下第二把交椅」的參議院議長身分訪台，與總統齊曼的親中路線相悖，中國政府也極為不滿，下令駐捷克大使張建敏擴大施壓，甚至威脅進行經濟報復。

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柯佳洛猝死後，捷克總理巴比斯和接任議長維特齊證實，張建敏確實曾就柯佳洛訪台一事致函威脅捷克政府，甚至點名捷克汽車品牌Skoda等企業，撂話捷方將為此付出慘痛代價。此事曝光後，捷克舉國憤慨，要求撤換張建敏的聲音不絕於耳，加上中國防疫物品頻頻出包，導致捷中關係每況愈下。

與此同時，捷克電視台26日播出的「168小時」專訪節目中，柯佳洛遺孀薇拉（Vera Kubera）和女兒溫杜拉（Vendula Vinšová）道出施壓細節，指柯佳洛在死前7天變得一語不發、非常鬱悶。據稱，柯佳洛與齊曼總統在1月14日的總統府新年餐會後另行聚餐，期間兩人為了訪台一事激烈衝突，齊曼還當場轉交張建敏的施壓信。

數日後，柯佳洛夫婦獲邀前去中國大使館參加農曆新年晚宴，但薇拉到場後竟被要求「暫時迴避」，由張建敏與另一中方翻譯人員，領著柯佳洛前往房間相談，過程約半小時。值得注意的是，柯佳洛出來後既緊張又憤怒，要求薇拉「千萬別吃中方提供的餐食飲料」，還說「張大使又在逼我別去台灣」。

柯佳洛3天後便因心肌梗塞辭世，但醫師事後表示，柯佳洛的心臟並非突然不對勁，而是在大使館晚宴前後就開始出現症狀。薇拉更表示，柯佳洛的公事包中有兩封新開啟、還未登錄辦公室資料庫的官方信函，其中一封來自中國大使館，另一封來自總統府辦公室，並直言內容正是「害死柯佳洛的原因」。

據報導，中國大使的信函與此前的「報復論」差不多，但並未透露是否含有涉及柯佳洛家人安危的內容。接替柯佳洛的維特齊則表示，已針對「兩封恐嚇信」要求總統府解釋，但府方堅拒國會調查請求。薇拉強調，柯佳洛到死前都堅持訪台，認為「在共產黨專政的年代，都沒人擋得我了。現在的捷克已是民主時代，我哪有道理對這種壓力唯唯諾諾。」

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