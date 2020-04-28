武漢肺炎》返校開學囉！南韓政府評估最快5月重啟校園

4月13日南韓軍人協助消毒校園教室，以遏止武漢肺炎散布。（美聯社）

2020-04-28 23:58:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎疫情趨緩，先前延後各級學校開學日，今該國政府評估5月重啟校園，讓師生可以回到學校場所上課。

《先驅報》報導，南韓政府27日正在規劃重啟校園的時間表，直到今天南韓所有學生都在家線上學習，評估最快5月份重啟校園。

請繼續往下閱讀...

南韓衛生部副部長金剛立（Kim Gang-lip）指出，「由於九年級生及高三生要進入下個學習階段，我們評估先讓這2個年級的學生回到校園。」時間點及形式回到校園要經家長、校方、教育專家及各相關部會討論。小學生的返校日可能不同天，或者改成每2天到校1次。

為了重啟校園，南韓政府全國各級學校幾乎已完成消毒，包括8374間幼稚園、1萬2071間國高中及小學。校園桌椅也重新布置，以符合社交距離規定，學校也準備數量足夠的體溫計、洗手液及口罩，直到22日南韓學校也模擬重啟校園的情況。

南韓大學以下各級學校本預計3月2日開學，但連續4次延期。南韓目前有1萬752人確診感染武漢肺炎，244人死亡。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法