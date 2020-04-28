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    試劑盒有缺陷被印度退貨 中駐印大使館跳腳：相關批評不公正

    中國出售給印度的快篩傳出準確率僅達5％，目前印度當局已取消約50萬套訂單並召回發給各邦的試劑盒，對此，中國駐印大使館怒斥外界的相關批評並不公正。圖為印度檢疫人員在幫民眾採集樣本。（美聯社）

    中國出售給印度的快篩傳出準確率僅達5％，目前印度當局已取消約50萬套訂單並召回發給各邦的試劑盒，對此，中國駐印大使館怒斥外界的相關批評並不公正。圖為印度檢疫人員在幫民眾採集樣本。（美聯社）

    2020-04-28 15:29:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州萬孚生物技術股份有限公司和珠海麗珠試劑股份有限公司，出售給印度的快篩傳出準確率僅達5％，目前印度當局已取消約50萬套訂單並召回發給各邦的試劑盒，對此，中國駐印大使館怒斥外界的相關批評並不公正。

    《BBC》報導，這些試劑盒被認為可以藉由血液檢測出新型冠狀病毒感染者，約30分鐘就能得出結果，讓印度迅速了解特定區域的傳染程度。然而，各邦在投入使用後紛紛抱怨試劑盒的準確率低下，甚至還有已確認是陽性的患者被驗出陰性。

    中國駐印度大使館發言人嵇蓉在試劑盒問題爆發後發表聲明，直指萬孚生物和珠海麗珠的快篩試劑盒，都有通過中國食品藥品監督管理總局審核，也通過了印度國家病毒研究所的驗證，這些產品不僅是賣給印度，也提供給歐洲、亞洲、拉美等地區許多國家。

    嵇蓉辯稱，試劑盒的儲存、運送和使用上都有嚴格的規定，若操作中沒有按照產品說明，都會出現準確率偏差的問題，而且快篩本來就只是為了釐清疫情狀況，不能用於確診病例判斷也不能替代核醣核酸檢測。

    嵇蓉指責，有個別人士用先入為主的方式，將中國產品貼上「劣質」的標籤，這樣「既不公正，也不負責任」，因此呼籲印度能保持實事求是的態度，並考慮到中國釋放出的善意與誠意，和萬孚生物、珠海麗珠等公司加強溝通。

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