疫情浪潮將重創貧國... 聯合國官員籲國際捐2.7兆救7億人

多數專家認為，疫情尚未真正影響到世界最貧困的地區，並預測，這波疫情恐在未來3個月至6個月之間在這些地區達到高峰。（歐新社）

2020-04-28 15:45:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎在全球大流行，衝擊美國、歐洲各個經濟大國，多數專家則認為，疫情尚未真正影響到世界最貧困的地區，並預測，這波疫情恐在未來3個月至6個月之間在這些地區達到高峰。聯合國官員也呼籲國際，捐出900億美元（約2.7兆新台幣）的救助金，協助弱勢人口度過疫情。

綜合外媒報導，聯合國人道事務協調廳（UN Humanitarian Affairs）副秘書長洛科克（Mark Lowcock）指出，全球大約有7億弱勢人口，集中在30到40個需要人道主義救援的國家，隨著病毒傳播以及政府限制性的措施或封鎖政策，收入將大幅下降。

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洛科克表示，必須提出900億美元（約2.7兆新台幣）的救助金才能協助解決這些人的收入、糧食、健康醫療問題，而這項救助金僅佔全球20個富有國家經濟刺激計畫的1%。洛科克指出，聯合國並不會要求國際捐款900億，但他認為很多苦難和死亡能夠在可想像的金額下避免。

聯合國秘書長在3月25日曾呼籲國際捐出20億美金（約600億新台幣），協助中東、亞洲、非洲、南美洲等地區容易受衝突困擾的國家應對武漢肺炎流行。洛科克表示，在公開呼籲後已收到逾10億美金（約300億新台幣），其中包含德國週一（27）晚間宣布的3億歐元（約97億新台幣）。

據報導，在世界最貧窮的地區，病例數成長還沒有向北美和歐洲那樣快速。洛科克表示，非洲的曲線正在加速發展，根據倫敦最近的研究，到5月1日，許多非洲國家每週將新增千例確診，接著幾週則可能每週新增萬例。

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