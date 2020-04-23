聯合國秘書長警告部分國家濫權 擔憂疫情將釀人權危機

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）週二（21日）指出，部分國家恐濫用疫情當藉口，壓制無關群眾，擔憂疫情最終將釀人權危機。（路透）

2020-04-23 15:50:35

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當地時間週二指出，部分國家恐濫用疫情藉口，壓制無關群眾，更察覺到部分國家內的族群民族主義、民粹主義、威權主義和壓制人權聲浪四起，為此，聯合國發佈報告，提供人權指引，希望各國以人權為前提，解決當前威脅，並表示各國公民空間及新聞自由皆為「至關重要」。

據《路透》報導，古特瑞斯週二警告，部分國家恐濫用疫情藉口，壓制無關群眾，擔憂疫情最終將釀人權危機。聯合國報告更指出，當前的疫情危機恐機如果無法趨緩，恐將進一步拉升緊張局勢，引起國家內亂。

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《路透》指出，古特瑞斯所發表的聯合國報告為各國提供人權指引，包含全球如何應對這次的健康、社會及經濟危機，並且如何從危機中恢復，同時，他也補充說病毒並不會「歧視」，但病毒所帶來的衝擊會，並再次強調，「不要忘了，病毒才是威脅，而不是人」。

他說，「我們在部分社群中發現了負面影響，包含仇視言論、脆弱族群成為箭靶、以及難以處理的內部安全問題等」。聯合國報告認為，移工、難民及國內流離失所者（Internally Displaced People）為特別脆弱的族群，至今全球共131國關閉邊界，只有30國願意提供援助。

除此之外，古特瑞斯還指出，「部分國家內的族群民族主義、民粹主義、威權主義和壓制人權聲浪四起，當前的危機成為他們的絕佳藉口，讓部分人士可以藉此壓制，而這些壓制的實質目的並不在控制疫情」，對此，他強調「這是完全無法接受的」。

為避免人權受到侵犯，古特瑞斯敦促各國政府應該負起責任，具備透明度及迅速反應，並強調公民空間和新聞自由「至關重要」，且表明，「最好的應對措施應當在保護人權及遵守法規的原則下，迅速處理立即性的威脅」。

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