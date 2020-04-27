武漢肺炎》以色列擬監控患者手機位置 法院打臉：須立法

以色列司法機構宣布，若要繼續透過手機定位監控民眾，必須經過議會立法程序。手機示意圖。（法新社）

2020-04-28 00:10:54

〔即時新聞／綜合報導〕為遏止武漢肺炎（COVID-19）疫情擴張，以色列在3月通過緊急措施，授權國家安全局從電信業者方取得用戶位置資料，為期30日；現在以色列司法機構宣布，必須經過議會立法程序，該措施才能夠在本月30日後繼續進行。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）三月中曾表示，將遵循台灣經驗來對抗武漢肺炎疫情，同時也計畫使用反恐追蹤技術，盡可能降低新型冠狀病毒傳播的風險。納坦雅胡的說法也讓人聯想到台灣的「電子圍籬智慧監控系統」、「細胞簡訊」等措施。

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綜合媒體報導，以色列官方透過電信業者提供的資訊，將與衛生機構共享，以便追蹤患者，並傳簡訊給曾與其密切接觸的民眾，用以警告或要求他們強制隔離；消息一出立即引來以色列隱私團體的抗議，國家司法機構也認為，使用如此「不尋常且有害的工具」對待一般民眾，可能會使社會發展下滑。

司法機構指出，最好尋找另一種替代方式，並表示若該措施真的進入立法程序，應讓受感染的記者豁免在此之外以保護其消息來源；以色列民權協會（Association for Civil Rights）對此表示支持，「以色列絕不能成為唯一一個賦予安全局監視公民權力的國家」。

以色列能源部長史泰尼斯（Yuval Steinitz）卻對該決策表示擔憂，因為他認為透過手機追蹤感染或疑似感染患者，確實對控制疫情造成很大幫助；該國目前累計1萬5466人確診、202人死亡。

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以色列總理納坦雅胡（見圖）3月曾表示，將遵循台灣經驗對抗武漢肺炎疫情。（歐新社）

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