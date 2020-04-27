為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》以色列擬監控患者手機位置 法院打臉：須立法

以色列司法機構宣布，若要繼續透過手機定位監控民眾，必須經過議會立法程序。手機示意圖。（法新社）

以色列司法機構宣布，若要繼續透過手機定位監控民眾，必須經過議會立法程序。手機示意圖。（法新社）

2020-04-28 00:10:54

〔即時新聞／綜合報導〕為遏止武漢肺炎（COVID-19）疫情擴張，以色列在3月通過緊急措施，授權國家安全局從電信業者方取得用戶位置資料，為期30日；現在以色列司法機構宣布，必須經過議會立法程序，該措施才能夠在本月30日後繼續進行。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）三月中曾表示，將遵循台灣經驗來對抗武漢肺炎疫情，同時也計畫使用反恐追蹤技術，盡可能降低新型冠狀病毒傳播的風險。納坦雅胡的說法也讓人聯想到台灣的「電子圍籬智慧監控系統」、「細胞簡訊」等措施。

綜合媒體報導，以色列官方透過電信業者提供的資訊，將與衛生機構共享，以便追蹤患者，並傳簡訊給曾與其密切接觸的民眾，用以警告或要求他們強制隔離；消息一出立即引來以色列隱私團體的抗議，國家司法機構也認為，使用如此「不尋常且有害的工具」對待一般民眾，可能會使社會發展下滑。

司法機構指出，最好尋找另一種替代方式，並表示若該措施真的進入立法程序，應讓受感染的記者豁免在此之外以保護其消息來源；以色列民權協會（Association for Civil Rights）對此表示支持，「以色列絕不能成為唯一一個賦予安全局監視公民權力的國家」。

以色列能源部長史泰尼斯（Yuval Steinitz）卻對該決策表示擔憂，因為他認為透過手機追蹤感染或疑似感染患者，確實對控制疫情造成很大幫助；該國目前累計1萬5466人確診、202人死亡。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

以色列總理納坦雅胡（見圖）3月曾表示，將遵循台灣經驗對抗武漢肺炎疫情。（歐新社）

以色列總理納坦雅胡（見圖）3月曾表示，將遵循台灣經驗對抗武漢肺炎疫情。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》疫情肆虐 維基解密創辦人引渡聽證延期
2020-04-27 20:51

武漢肺炎》疫情肆虐 維基解密創辦人引渡聽證延期
武漢肺炎》購物中心仍關閉 以色列美容、餐飲及零售業將恢復營業
2020-04-26 00:45

武漢肺炎》購物中心仍關閉 以色列美容、餐飲及零售業將恢復營業
知本老爺試婚戀愛旅行團 最浪漫的跨界合作

知本老爺試婚戀愛旅行團 最浪漫的跨界合作
中國試劑盒又出包！華盛頓大學花大錢購入 驚見污染急停用
2020-04-23 22:59

中國試劑盒又出包！華盛頓大學花大錢購入 驚見污染急停用
有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
2020-04-23 18:55

有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
以色列「反總理示威」 數千人高喊「拯救民主」
2020-04-20 11:32

以色列「反總理示威」 數千人高喊「拯救民主」
伊朗與西亞世界》管你疫情如何，我就是要打你
2020-04-10 17:39

伊朗與西亞世界》管你疫情如何，我就是要打你
國際今日熱門
2020-04-27 05:30

保留疫情貼文 中國3志工失蹤

2020-04-27 05:30

中國防疫物資跳票 換阿根廷被坑

2020-04-27 05:30

發「免疫通行證」換解封 WHO憂加速傳播

2020-04-27 05:30

網竊美病毒研究 中國駭客傾巢

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播