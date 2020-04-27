港警扯「防疫」驅散反送中活動 黃之鋒：病毒殺不死港人精神

26日傍晚有數百名香港人在網路串連，聚集在香港東區的商場「太古城中心」舉行「和你唱」活動，但香港警方以《限聚令》為由，進入商場強行驅散示威者，導致雙方發生衝突。（圖擷取自《RFA自由亞洲粵語》YouTube）

2020-04-27 19:18:18

〔即時新聞／綜合報導〕數百名香港示威者26日傍晚集結在港島太古城中心，舉辦「和你唱」活動，但港警以因應武漢肺炎疫情的「限聚令」為由，要求群眾解散，雙方爆發衝突。對此，香港眾志秘書長黃之鋒強調，「病毒無法殺死香港人的抗議精神」。

反送中運動雖因疫情暫時停歇，但港府對於反送中運動的5大訴求僅部分同意，近日甚至大動作逮捕多名社運人士，引發大批民眾不滿，質疑港府是否開始秋後算帳。因此26日數百名香港市民串聯聚集在太古城中心，高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，並有民眾帶著旗幟在現場高舉，表達不滿。

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但活動才進行不到半小時，香港警方便以懷疑該商場有人違反《限聚令》為由，進入執法，要求聚集的民眾解散，港警舉旗警告示威者後進行驅離，有幾名示威者也遭港警壓制在地。

對此，黃之鋒在社群網站發文質疑，太古城中心是私人場所，港警無權以《限聚令》進入，且和平示威的活動竟遭警察暴力驅趕，區議員趙家賢的助理更在衝突中被推倒，撞到頭部昏迷，緊急送醫治療，嚴重譴責警方暴力。

黃之鋒也重申，26日晚間的集會表明，武漢病毒無法殺死香港人的抗議精神，「即使香港政府以防疫為名，透過《限聚令》打壓抗爭運動，但香港人不會因此而停止抗爭，亦不會因為港府肆意擴權而自我噤聲！」

1/ Although #China’s liaison office has been toughening its control on #HK in recent weeks, #Hongkongers do not scare off. Tonight, thousands of #hongkongprotesters sang #GloryToHK at Cityplaza and reminded all #hkers of our cause for democracy. pic.twitter.com/M0cCdELWAE — Joshua Wong 黃之鋒 ???? （@joshuawongcf） April 26, 2020

香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）強調，「病毒無法殺死香港人的抗議精神」。（彭博資料照）

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