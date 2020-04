港警扯「防疫」驅散反送中活動 黃之鋒：病毒殺不死港人精神

2020-04-27 19:18:18

〔即時新聞/綜合報導〕數百名香港示威者26日傍晚集結在港島太古城中心,舉辦「和你唱」活動,但港警以因應武漢肺炎疫情的「限聚令」為由,要求群眾解散,雙方爆發衝突。對此,香港眾志秘書長黃之鋒強調,「病毒無法殺死香港人的抗議精神」。

反送中運動雖因疫情暫時停歇,但港府對於反送中運動的5大訴求僅部分同意,近日甚至大動作逮捕多名社運人士,引發大批民眾不滿,質疑港府是否開始秋後算帳。因此26日數百名香港市民串聯聚集在太古城中心,高呼「光復香港,時代革命」、「五大訴求,缺一不可」等口號,並有民眾帶著旗幟在現場高舉,表達不滿。

但活動才進行不到半小時,香港警方便以懷疑該商場有人違反《限聚令》為由,進入執法,要求聚集的民眾解散,港警舉旗警告示威者後進行驅離,有幾名示威者也遭港警壓制在地。

對此,黃之鋒在社群網站發文質疑,太古城中心是私人場所,港警無權以《限聚令》進入,且和平示威的活動竟遭警察暴力驅趕,區議員趙家賢的助理更在衝突中被推倒,撞到頭部昏迷,緊急送醫治療,嚴重譴責警方暴力。

黃之鋒也重申,26日晚間的集會表明,武漢病毒無法殺死香港人的抗議精神,「即使香港政府以防疫為名,透過《限聚令》打壓抗爭運動,但香港人不會因此而停止抗爭,亦不會因為港府肆意擴權而自我噤聲!」

1/ Although #China’s liaison office has been toughening its control on #HK in recent weeks, #Hongkongers do not scare off. Tonight, thousands of #hongkongprotesters sang #GloryToHK at Cityplaza and reminded all #hkers of our cause for democracy. pic.twitter.com/M0cCdELWAE