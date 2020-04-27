軍情動態》歐洲6國空軍波羅的海聯演 加強協調能力

歐洲6國加上北約組織（NATO）日前在波羅的海空域進行飛行演習。（照片取自Baltic Security推特）

2020-04-27 18:25:07

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲4個北約盟國與2個和平夥伴國家（PfP）的空軍，加上1架北約組織（NATO）的E-3空中預警機，20至21日在波羅的海空域進行「拉姆施泰因合金20-1演習（Exercise Ramstein Alloy 20-1）」，旨在操演各國空軍的協調應變能力，加深合作關係。

根據《Defence-blog》報導，比利時和波蘭空軍的F-16戰鬥機、立陶宛的C-27J「斯巴達人」戰術運輸機和SAR直升機、德國的颱風戰鬥機和空中加油的A400M運輸機、芬蘭F-18戰鬥機，以及瑞典的JAS-39「獅鷲」戰鬥機一同參與此項演習，所有任務部署由卡姆拉瓦和塔林的指管與回報中心（CRC）負責，北約的1架E-3空中預警機在訓練中管制。

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演習內容包含模擬空軍飛行員與民間航管系統失聯，操練此類事件各方所需要的反應和協調程序，以及飛行員緊急彈出後的聯合搜救行動等等。拉姆施泰因合金20-1演習的首席規劃官表示，「我們實現了所有目標，演習第一天相當圓滿成功。」

On April 20-21, four Allies ????????????????????????????????, two Partners ????????????????, and a @NATO E-3A AWACS plane conduct live-fly training flights in segregated training areas and international airspace over the Baltic Sea in support of #RamsteinAlloy 20-1 exercise. #WeAreNATO

???? https://t.co/9pX0j1BM3o pic.twitter.com/C0J2lJWJ0y — Baltic Security （@balt_security） April 20, 2020

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