為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》歐洲6國空軍波羅的海聯演 加強協調能力

    歐洲6國加上北約組織（NATO）日前在波羅的海空域進行飛行演習。（照片取自Baltic Security推特）

    歐洲6國加上北約組織（NATO）日前在波羅的海空域進行飛行演習。（照片取自Baltic Security推特）

    2020-04-27 18:25:07

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲4個北約盟國與2個和平夥伴國家（PfP）的空軍，加上1架北約組織（NATO）的E-3空中預警機，20至21日在波羅的海空域進行「拉姆施泰因合金20-1演習（Exercise Ramstein Alloy 20-1）」，旨在操演各國空軍的協調應變能力，加深合作關係。

    根據《Defence-blog》報導，比利時和波蘭空軍的F-16戰鬥機、立陶宛的C-27J「斯巴達人」戰術運輸機和SAR直升機、德國的颱風戰鬥機和空中加油的A400M運輸機、芬蘭F-18戰鬥機，以及瑞典的JAS-39「獅鷲」戰鬥機一同參與此項演習，所有任務部署由卡姆拉瓦和塔林的指管與回報中心（CRC）負責，北約的1架E-3空中預警機在訓練中管制。

    演習內容包含模擬空軍飛行員與民間航管系統失聯，操練此類事件各方所需要的反應和協調程序，以及飛行員緊急彈出後的聯合搜救行動等等。拉姆施泰因合金20-1演習的首席規劃官表示，「我們實現了所有目標，演習第一天相當圓滿成功。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美國海軍接收最後1架「超級大黃蜂」Block 2型
    2020-04-27 15:03

    軍情動態》美國海軍接收最後1架「超級大黃蜂」Block 2型
    全球軍事支出增幅10年來最高 首見2亞洲國家擠入前3
    2020-04-27 13:11

    全球軍事支出增幅10年來最高 首見2亞洲國家擠入前3
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    軍情動態》雷神打敗洛馬 開發美軍下一代核子巡弋飛彈
    2020-04-26 14:38

    軍情動態》雷神打敗洛馬 開發美軍下一代核子巡弋飛彈
    軍情動態》洛馬擬向買不起F-35國家推銷F-16 台灣將間接獲利
    2020-04-24 14:57

    軍情動態》洛馬擬向買不起F-35國家推銷F-16 台灣將間接獲利
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    軍情動態》B-52剛走 美軍B-1B超音速轟炸機直飛日本秀肌肉
    2020-04-23 11:20

    軍情動態》B-52剛走 美軍B-1B超音速轟炸機直飛日本秀肌肉
    軍情動態》向北約釋善意 俄羅斯暫停西部邊界「戰爭遊戲」
    2020-03-24 17:46

    軍情動態》向北約釋善意 俄羅斯暫停西部邊界「戰爭遊戲」
    國際今日熱門
    2020-08-02 06:29

    路透爆抖音母公司「舉白旗」！已同意出售美國資產

    2020-08-02 05:30

    批港沒收選舉 德中止引渡協議

    2020-08-02 05:30

    美將封殺TikTok 微軟加速收購

    2020-08-02 05:30

    美追加制裁新疆建設兵團 批中「世紀污點」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播