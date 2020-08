軍情動態》歐洲6國空軍波羅的海聯演 加強協調能力

2020-04-27 18:25:07

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲4個北約盟國與2個和平夥伴國家(PfP)的空軍,加上1架北約組織(NATO)的E-3空中預警機,20至21日在波羅的海空域進行「拉姆施泰因合金20-1演習(Exercise Ramstein Alloy 20-1)」,旨在操演各國空軍的協調應變能力,加深合作關係。

根據《Defence-blog》報導,比利時和波蘭空軍的F-16戰鬥機、立陶宛的C-27J「斯巴達人」戰術運輸機和SAR直升機、德國的颱風戰鬥機和空中加油的A400M運輸機、芬蘭F-18戰鬥機,以及瑞典的JAS-39「獅鷲」戰鬥機一同參與此項演習,所有任務部署由卡姆拉瓦和塔林的指管與回報中心(CRC)負責,北約的1架E-3空中預警機在訓練中管制。

演習內容包含模擬空軍飛行員與民間航管系統失聯,操練此類事件各方所需要的反應和協調程序,以及飛行員緊急彈出後的聯合搜救行動等等。拉姆施泰因合金20-1演習的首席規劃官表示,「我們實現了所有目標,演習第一天相當圓滿成功。」

On April 20-21, four Allies ????????????????????????????????, two Partners ????????????????, and a @NATO E-3A AWACS plane conduct live-fly training flights in segregated training areas and international airspace over the Baltic Sea in support of #RamsteinAlloy 20-1 exercise. #WeAreNATO

???? https://t.co/9pX0j1BM3o pic.twitter.com/C0J2lJWJ0y