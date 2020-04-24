軍情動態》洛馬擬向買不起F-35國家推銷F-16 台灣將間接獲利

洛馬將在國際市場上推銷F-16戰鬥機，由於台灣有出資參與F-16V的研發，因此各國若要購買F-16V或同等級戰機，洛馬就必須向台灣支付回饋金。圖為我空軍的F-16V。（美聯社）

2020-04-24 14:57:44

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大國防工業商洛克希德·馬丁公司的財務長波森雷德（Ken Possenriede）透露，對於那些買不起F-35或目前無法購買F-35的國家，洛馬將推銷F-16戰鬥機。由於台灣有出資參與F-16V的研發，因此各國若要購買F-16V或同等級戰機，洛馬就必須向台灣支付回饋金。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，波森雷德表示，非洲、南美洲和東南亞等地區的國家都對F-16有興趣，預計在國際上將掀起一波銷售熱潮。

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波森雷德說，各國客戶若購買了F-16，對未來升級成F-35是一個很好的基礎，而且這兩種戰機是互補的，所以不會有買進F-16就不會買F-35的情況發生。

波森雷德強調，與F-35的供應鏈中斷不同，F-16生產線幾乎沒有受到新型冠狀病毒大流行的影響。洛馬公司於2019年將F-16生產線從德州轉移到南卡羅來納州，為巴林生產16架F-16，而且已獲得保加利亞8架、斯洛伐克14架、台灣66架的訂單。

波森雷德雖透露非洲、南美洲各有1個國家對F-16感興趣，還有一些東南亞國家也可能會下單，但並未說明到底是哪些國家，因為國防企業通常要等各國軍方公開宣布後才會揭露客戶身分。

對此，航太與國防分析公司Teal Group的分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）認為，這些潛在訂單實現的可能性很大，在非洲方面應是波札那對F-16有興趣，畢竟洛馬先前已將F-16出售給摩洛哥和埃及。

另外，阿布拉菲亞表示，洛馬雖然一直嘗試向阿根廷推銷F-16，但南美洲會買的國家應該會是智利，而東南亞方面屬印尼可能性最大。

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