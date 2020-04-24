為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

軍情動態》洛馬擬向買不起F-35國家推銷F-16 台灣將間接獲利

洛馬將在國際市場上推銷F-16戰鬥機，由於台灣有出資參與F-16V的研發，因此各國若要購買F-16V或同等級戰機，洛馬就必須向台灣支付回饋金。圖為我空軍的F-16V。（美聯社）

洛馬將在國際市場上推銷F-16戰鬥機，由於台灣有出資參與F-16V的研發，因此各國若要購買F-16V或同等級戰機，洛馬就必須向台灣支付回饋金。圖為我空軍的F-16V。（美聯社）

2020-04-24 14:57:44

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大國防工業商洛克希德·馬丁公司的財務長波森雷德（Ken Possenriede）透露，對於那些買不起F-35或目前無法購買F-35的國家，洛馬將推銷F-16戰鬥機。由於台灣有出資參與F-16V的研發，因此各國若要購買F-16V或同等級戰機，洛馬就必須向台灣支付回饋金。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，波森雷德表示，非洲、南美洲和東南亞等地區的國家都對F-16有興趣，預計在國際上將掀起一波銷售熱潮。

波森雷德說，各國客戶若購買了F-16，對未來升級成F-35是一個很好的基礎，而且這兩種戰機是互補的，所以不會有買進F-16就不會買F-35的情況發生。

波森雷德強調，與F-35的供應鏈中斷不同，F-16生產線幾乎沒有受到新型冠狀病毒大流行的影響。洛馬公司於2019年將F-16生產線從德州轉移到南卡羅來納州，為巴林生產16架F-16，而且已獲得保加利亞8架、斯洛伐克14架、台灣66架的訂單。

波森雷德雖透露非洲、南美洲各有1個國家對F-16感興趣，還有一些東南亞國家也可能會下單，但並未說明到底是哪些國家，因為國防企業通常要等各國軍方公開宣布後才會揭露客戶身分。

對此，航太與國防分析公司Teal Group的分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）認為，這些潛在訂單實現的可能性很大，在非洲方面應是波札那對F-16有興趣，畢竟洛馬先前已將F-16出售給摩洛哥和埃及。

另外，阿布拉菲亞表示，洛馬雖然一直嘗試向阿根廷推銷F-16，但南美洲會買的國家應該會是智利，而東南亞方面屬印尼可能性最大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍情動態》疫情使部份供應鏈中斷 F-35戰機生產遭拖延
2020-04-22 10:08

軍情動態》疫情使部份供應鏈中斷 F-35戰機生產遭拖延
F-35銷售佳 洛克希德馬丁Q1業績超預期、營收大增逾9％！
2020-04-21 21:12

F-35銷售佳 洛克希德馬丁Q1業績超預期、營收大增逾9％！
房市需求持續增溫 八德利多蓄勢待發

房市需求持續增溫 八德利多蓄勢待發
佛心公司！軍火龍頭洛馬預付15億元 助供應商撐過疫情危機
2020-03-31 15:18

佛心公司！軍火龍頭洛馬預付15億元 助供應商撐過疫情危機
軍武新知》洛馬成功試射精確打擊飛彈 爭取成為美軍下一代武器
2020-03-13 10:15

軍武新知》洛馬成功試射精確打擊飛彈 爭取成為美軍下一代武器
中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅

中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅
國際今日熱門
2020-04-24 00:44

武漢肺炎》台灣新增1例！全球確診破265萬 死亡逾18萬

2020-04-23 16:32

武漢肺炎》中國研究：病毒在糞便中持續時間較呼吸道長

2020-04-23 15:50

聯合國秘書長警告部分國家濫權 擔憂疫情將釀人權危機

2020-04-23 15:54

武漢肺炎》歐洲好兄弟加入索賠行列 中網友玻璃心碎怒罵「白眼狼」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播