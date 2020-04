軍情動態》B-52剛走 美軍B-1B超音速轟炸機直飛日本秀肌肉

2020-04-23 11:20:33

〔即時新聞/綜合報導〕美軍駐關島的B-52「同溫層保壘」戰略轟炸機編隊日前撤回本土,代表美國在西太平洋地區轟炸戰略的轉型,在外界猜想之際,1架B-1B「槍騎兵」超音速戰略轟炸機22日從美國本土直飛日本,加滿油後再向南飛往沖繩空域,最後折回美國,彰顯了美軍的全球打擊能力。

根據《飛機守望(Aircraft Spots)》推特,一架美軍B-1B從美國南達科他州的艾爾斯渥斯空軍基地(Ellsworth AFB)起飛,經過北太平洋及白令海峽,由北向南飛抵日本,B-1B在三澤空軍基地落地加油,並與日本航空自衛隊的F-2和駐日美軍的F-16戰鬥機聯合飛行,再向南飛往沖繩空域,最後向東直接返回艾爾斯渥斯空軍基地。

美國全球打擊司令部的表示,此飛行任務全長30個小時,是與美國印太洋司令部、美國戰略司令部和轟炸機特遣隊(BTF)的聯合行動。

聲明表示,為了實現美國國防戰略的戰略可預測性和作戰不可預測性,美國空軍轉變了部隊部署模式,使戰略轟炸機能夠從範圍更廣的海外和美國本土地點,對印太地區發起行動,讓美軍具備了更大作戰彈性。

B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機是美軍在冷戰末期投入使用的可變後掠翼重型超音速戰略轟炸機,於1985年正式服役。與B-52相反,B-1B的特長在於低空滲透轟炸,除了可以空投炸彈,也能搭載巡弋飛彈。據悉,美軍未來可能規劃B-1B搭載研發中的極音速武器。

USAF B-1B HYPER21 executed a flight from Ellsworth AFB to Japan via the Bering Sea & North Pacific. The bomber worked with JASDF fighters near Misawa AB, then flew to a point near Okinawa before the return trip to Ellsworth AFB. pic.twitter.com/YhlcDaFAbM