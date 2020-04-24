武漢肺炎》東歐知名東正教修道院爆感染 烏克蘭城鎮遭封鎖

波恰耶夫拉伏拉修道院是東歐最大的東正教修道院之一，近期爆發數十人感染武漢肺炎。（圖擷自Google地圖街景）

2020-04-24 23:43:50

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭的「波恰耶夫拉伏拉」（Pochayiv Lavra）修道院，是東歐最大的東正教修道院之一，隨著武漢肺炎疫情全球升溫，近日確認當地包含牧師在內的數十人都受到感染後，當地警方限制民眾進入修道院所在的波恰耶夫鎮（Pochayiv）。

綜合外媒報導，波恰耶夫拉伏拉隸屬於俄羅斯東正教堂的烏克蘭分支，在當地是最受歡迎的朝聖地之一，每年有數十萬朝聖者從波蘭、摩爾多瓦、俄羅斯、白俄羅斯和遙遠的保加利亞來訪。

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修道院當局曾否認爆發疫情，但早在3月下旬，摩爾多瓦總統多頓（Igor Dodon）便曾表示，參訪過該院的朝聖者感染了武漢肺炎。

此前烏克蘭政府未進入當地進行採檢，但隨著時間推移，陸續傳出越來越多修道士受感染及死亡的消息，儘管院方起初否認，但截至20日，修道院所在的波恰耶夫鎮確診了13名病患，其中一名43歲婦女死亡，對此，地方當局決定自22日起封城。

波恰耶夫鎮約有8000人口，據信修道院牧師和許多居民有過接觸。報導指出，可能是因為該院為波恰耶夫鎮的居民們提供工作，因此當局才一直不願向宗教人士施壓。

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