超越台灣人口總數！美國疫情爆發共2640萬人失業

美國勞工部發布失業訊息，美國目前失業人口已達2640萬人。（彭博）

2020-04-24 19:35:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊美國經濟運作，當地時間23日公布上週申請失業救濟人數，目前全美共有2640萬人失業，已經超過台灣的人口總數，約佔美國總人口的8%。

根據美國《CNBC》報導，美國勞工部23日表示，美國的失業救濟數量以前所未有的速度繼續增長，上週新增440萬份失業救濟申請，過去5週的失業救濟申請總數上升至2640萬人，1929年至1933年全球經濟大蕭條時，美國失業率24.9%，2020年武漢肺炎疫情爆發至今失業率為23%，約佔美國總人口的8%。

請繼續往下閱讀...

白宮發言人迪爾（Judd Deere）指出，「我們正面臨一個無法預料的敵人，今天的報告繼續表明，對於許多想重返工作崗位的美國人來說，這是充滿挑戰的時代。」他表示，總統川普已經承諾人民要減緩疫情擴散速度，美方將開始分階段迅速行動，提供美國民眾必要的協助。

據悉，美國政府已經推出救助計劃，幫助在疫情期間失去工作的美國民眾，許多公司目前受限於疫情，出現供需失衡、工資付不出來的窘境，美方規劃的失業補償金高於部分勞工原有的薪資，因此外界預期申請失業救濟補助的總數可能會繼續上升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法