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SpaceX再發射60顆衛星成功！馬斯克「星鏈計畫」過啟動門檻

美國太空探索技術公司SpaceX本週三，再成功發射並部署第7批「星鏈計劃」（Starlink）中的60顆衛星進入軌道。（美聯社）

美國太空探索技術公司SpaceX本週三，再成功發射並部署第7批「星鏈計劃」（Starlink）中的60顆衛星進入軌道。（美聯社）

2020-04-24 21:59:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索技術公司SpaceX於本週三，再次成功發射並部署第7批「星鏈計劃」（Starlink）中的60顆衛星進入軌道；目前已成功部署422顆星鏈衛星，達到啟動「星鏈計畫」最少數量，今年預計再發射500顆衛星登上太空。

綜合外媒報導，「星鏈計劃」是SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在2015年啟動的太空計畫，希望透過靠近地球的低空通訊衛星，來提升網際網路的頻寬，SpaceX希望在2020年代中期於地球上空3個軌道上部署超過1萬2000顆星鏈衛星，旨在為全球缺少基礎網路設施的地區提供寬頻網路，並在城市地區提供價格優惠的服務；SpaceX表示，透過「星鏈計劃」出售寬頻網路服務的資金，將是「火星計劃」的重要資金來源。

馬斯克表示，只要大概400顆衛星，SpaceX就能提供初步的網路，但只要成功部署800顆衛星，就可達到「中等全球寬頻覆蓋」；雖然這項計畫有助於全球的網路技術升級，但世界各地的天文學家卻對這些「比恆星還亮」的衛星相當惱火，這些衛星的亮度不僅干擾天文學家觀測太空，發出的電波也會干擾天文台的光學望遠鏡，歐洲南天天文台（ESO）就曾指出，這些巨型衛星會嚴重干擾建在智利的大型綜合巡天望遠鏡約3至5成的效能。

對此馬斯克指出，這些衛星的亮度是因為太陽能板反射太陽光所造成，已指示工程師重新調整這些衛星的太陽能板的角度，以改善衛星造成的光害。

不過世界各地的天文學家卻對這些「比恆星還亮」的衛星相當惱火，這些衛星的亮度不僅干擾天文學家觀測太空，發出的電波也會干擾天文台的光學望遠鏡。圖為當晚飛過天際的星鏈衛星。（歐新社）

不過世界各地的天文學家卻對這些「比恆星還亮」的衛星相當惱火，這些衛星的亮度不僅干擾天文學家觀測太空，發出的電波也會干擾天文台的光學望遠鏡。圖為當晚飛過天際的星鏈衛星。（歐新社）

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