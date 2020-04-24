政治凌駕專業？ 與川普唱反調 美流感專家遭撤職

美國生物醫學高級研究與開發局（BARDA）局長布萊特（Rick Bright）於週三（22日）宣佈遭到撤換，據傳他是因為抵制川普武漢肺炎治療用藥政策而遭撤，圖為布萊特。（路透）

2020-04-24 14:14:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部旗下的生物醫學高級研究與開發局（BARDA）局長布萊特（Rick Bright）於週三（22日）宣佈遭到撤換，據傳遭撤換的原因，疑是因為抵制美國總統川普以「氯奎寧（chloroquine）」相關藥物作為治療武漢肺炎病患之作法。

據《路透》報導，布萊特認為他之所以遭到撤換，是因為他堅決抵制川普推廣以「羥氯奎寧（hydroxychloroquine）」及抗瘧疾藥物「氯奎寧」作為武漢肺炎治療藥物。布萊特之律師團隊於週四（23日）發聲明指出，布萊特將向美國特別顧問辦公室及美國衛生與公共服務部的監察長辦公室提起「吹哨者檢舉」（whistleblower complaint）

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《路透》指出，布萊特之律師團隊聲明表示，「在我們的檔案中，將清楚陳述布萊特博士遭撤換的原因」，並表示，部分用以治療武漢肺炎的藥物包含「氯奎寧」在內，未經嚴格實驗，使用不當恐致死，報導亦提及，川普雖不停宣稱抗瘧疾藥物可作為武漢肺炎治療藥物，但事實上只有少數研究報告支持其說法。

據悉，布萊特博士於2010年加入生物醫學高級研究與開發局，負責領導流感科國際計畫，是傳染病、流感、疫苗和治療劑開發的專家，亦曾擔任世界衛生組織和美國國防部顧問。

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