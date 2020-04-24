韓媒爆北韓人偷渡被解放軍開槍射中送醫 竟驗出武漢肺炎陽性

1名北韓人試圖偷渡到中國時遭解放軍開槍射中，最後竟然在中國醫院內被驗出武漢肺炎陽性。圖為北韓民眾向金日成和金正日銅像鞠躬。（美聯社）

2020-04-24 11:07:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓屢次對外宣稱境內無人感染武漢肺炎，但韓國媒體踢爆近日1名北韓人試圖偷渡到中國時，被解放軍開槍擊中送醫，結果竟然在醫院內被驗出武漢肺炎陽性，若此事為真，就代表北韓一直在說謊。

據脫北者所經營的《每日北韓》報導，北韓消息人士透露，咸鏡北道20日有個民眾想要渡河偷渡到中國，被共軍士兵追捕後中彈，因傷勢嚴重送往吉林省龍井市醫院治療，孰料篩檢結果竟呈現陽性。

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收治北韓人的中國醫院立即進入緊急狀況，不僅將該名傷患隔離同時也嚴格管控當地民眾進入醫院的途徑，這起事件不禁讓人懷疑北韓的零感染都是假的。

事實上，北韓早就傳出有武漢肺炎病例，1月下旬和2月初在平安北道新義州市和平壤，就有民眾出現發燒和咳嗽等症狀後死亡，這些死者都曾和中國遊客接觸，但北韓當局迅速診斷其死因為急性肺炎並立即火化。

此外，北韓軍方本月曾報告內部有200餘名軍人染疫死亡，上級則要求對遺體進行全面消毒，並強調此資訊絕對不可對外洩露。同樣是4月，北韓還傳出有4名醫護人員因感染新型冠狀病毒身亡，但北韓始終沒有向世界衛生組織說明事實。

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