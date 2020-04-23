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    涉性騷擾女公務員 釜山市長引咎辭職

    韓國釜山市長吳巨敦涉嫌性騷擾女公務員，今天召開記者會道歉並宣布辭去市長一職。（資料照）

    韓國釜山市長吳巨敦涉嫌性騷擾女公務員，今天召開記者會道歉並宣布辭去市長一職。（資料照）

    2020-04-23 14:23:54

    〔中央社〕韓國釜山市長吳巨敦涉嫌性騷擾女公務員，今天召開記者會道歉並宣布辭去市長一職。最大在野黨未來統合黨質疑，執政的共同民主黨黨內刻意按下吳巨敦的醜聞，影響選舉結果。

    韓聯社報導，吳巨敦今天召開記者會坦承，他最近在一次短短5分鐘的面談中，對一名女性公務員有過不必要的身體接觸，他也認知到這樣的行為構成強制猥褻，對此深表歉意。

    「我知道我的行為無論輕重都不可饒恕」，吳巨敦表示，犯下這樣的錯誤後，他無法再勝任釜山市民交付的市長職務。

    挑戰4次才當選釜山市長的吳巨敦在記者會上深切懺悔，「百經波折才好不容易成為市長，本想為親愛的市民們做好市長工作，但卻讓大家看到這種模樣，真的非常抱歉」。

    根據報導，吳巨敦近期在市長辦公室與一名女性公務員面談時，碰觸對方特定身體部位，被害女性之後向釜山性暴力諮商所揭露此事，並要求吳巨敦辭職。

    不過，隸屬執政黨共同民主黨的吳巨敦涉嫌性騷擾的事件發生在4月初，卻現在才爆出，讓在15日國會選舉中慘敗的在野黨未來統合黨質疑，是民主黨有意壓下消息，避免影響選舉，要求檢方對此調查。

    吳巨敦下台後，將由行政副市長邊城完暫代至明年4月舉行補選，釜山市長將懸缺約一年。

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