武漢肺炎》澳洲聯繫川普、馬克宏調查疫情源頭 中國氣炸

澳洲國會議員對於中國疫情的透明度提出高度懷疑。（美聯社檔案照）

2020-04-23 00:40:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已通過電話，希望美國總統川普、法國領導人馬克宏對於武漢肺炎的起源進行國際性調查。對此，馬克宏並不贊同，他認為，現在並不是進行這件事的好時機。對於澳洲質疑中國疫情透明程度，中國駐坎培拉大使館發出聲明，表示這是澳洲模仿、跟隨美國人對中國發出政治攻擊。

澳洲努力推動國際研究病毒大流行的原因、追究世界衛生組織WHO是否拖延通報疫情，讓中國非常不滿，指責澳洲是從美國獲得指示。根據路透報導，澳洲總理莫里森已經和川普與馬克宏聯繫，就此進行討論。不過，馬克宏告訴莫里森，他同意此事的確存在一些問題，不僅是WHO，所有國家都應該對疫情透明，但是現在沒時間討論這些，現在是凝聚國際共同抗疫的時刻。

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路透引述消息人士說法指出，澳洲正在研究是否比照國際武器核查特別委員會（international weapons inspectors）一樣，賦予WHO不必等待同意，就能進入一個國家進行調查的權利；同時，也有澳洲國會議員對於中國疫情的透明度提出高度懷疑。

對此，中國駐坎培拉大使館日前發表聲明，痛批澳洲國會議員是川普的代言人，「某些澳洲政客熱衷模仿美國，並跟著他們對中國發動政治攻擊」。對於美國多位議員痛批中方掩蓋疫情，要求賠償一事，中國外交部發言人耿爽22日則痛批美國，少數政客推卸自身抗疫不利的責任，罔顧事實詆毀中方，奉勸美方把心思放在抗疫和保護國人的健康上，不要想著推卸責任。

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