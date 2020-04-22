中國惡鄰「壩」占水源！ Nnevvy求「奶茶盟友」支援白宮連署

中國在其境內瀾滄江（湄公河）上游所興建水壩攔阻了主要水源，也導致了中南半島5國境內的水資源匱乏。對此，泰國網友向「奶茶聯盟」請求支援，一同前往美國白宮請願網站連署「阻止中國在湄公河上游興建水壩」。圖為，泰國知名插畫家「Stephff」所繪製政治諷刺漫畫，精闢點出湄公河水權議題。（圖擷取自推特＿@stephffart）

2020-04-23 00:00:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國在其境內瀾滄江（湄公河）上游，興建水壩攔阻了水資源，也加劇了湄公河下游國家越南、泰國、柬埔寨、寮國及緬甸的旱情。對此，泰國網友向「奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」的台灣及香港盟友請求支援，一同前往美國白宮請願網站連署「阻止中國在湄公河上游興建水壩」；另外，泰國知名插畫家「Stephff」也繪製政治諷刺漫畫，精闢點出湄公河水權議題。

臉書專頁「Nnevvy」 在臉書分享「阻止中國在湄公河上游興建水壩」的請願連署，懇請「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）應援，前往美國白宮網站「WE THE PEOPLE」上，完成連署的步驟，就有機會成功阻止中國在湄公河上的水壩工程。該份請願須在今年5月6日達成10萬份連署，截至今日，僅有3.5萬份連署，距離10萬份還有一段距離。

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另外，泰國社論漫畫家「Stephff」16日在推特上分享原創政治諷刺漫畫，勾勒出中國強建水壩所導致的湄公河水源議題，以及與中國為鄰的中南半島5國所面臨的水資源匱乏。

該政治諷刺漫畫中，中國強橫築建的水壩攔截了湄公河的大部分水流，中國領土上的草地因水源豐沛，一片鬱鬱蔥蔥，中國五星旗插在壩堤上在空中大搖大擺。而象徵中國的肥胖男人在蓄滿水的水庫裡泡澡，朝著湄公河下流的中南半島5國奚落「輸家！（Loser!）」，態度相當囂張跋扈。

而與水壩上方一片綠意盎然的草地形成對比的是，水壩下方是一片因水資源匱乏而龜裂枯竭的土地，地上由左而右依序插著緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南的國旗，指出中國霸占自然資源的同時，不但影響了湄公河下流的生態平衡，也剝奪了與中國為鄰的中南半島5個國家的水權，而中國所興建的水壩也確實直接導致了中南半島河流的水位降至歷史新低。

相關消息被發布到批踢踢與香港連登上，大批網友義憤填膺地直呼，「惡鄰居」、「不給活路」、「這已經是足以造成國家戰爭的問題」、「在中國附近真的很衰，自私又霸道」，還有網友模仿中國藉機勒索的霸道態度，「要水嗎？？來跟我簽5g合約」；更有網友直呼義不容辭，「泰國幫台灣戰五毛過，香港台灣要幫忙」。

「奶茶聯盟」一詞來源自前陣子「＃nnevvy」中泰網路大戰事件，中國網民與泰國網友爭議「台灣是否為國家」，事件中，泰國網友以創造力與絕佳幽默感，成功擊退中國五毛及小粉紅，而後發現除了共同信仰民主自由價值之外，更驚人的巧合是泰國、香港、台灣的共同特色就是都有各具特色的美味奶茶，也因此戲稱鄰國友邦為「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）。

該份請願須在今年5月6日達成10萬份連署，截至今日，僅有3.5萬份連署，距離10萬份還有一段距離。（圖擷取自美國白宮請願網站）

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