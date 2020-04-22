防堵日本黃金週擴大疫情 安倍籲「線上返鄉」

日本首相安倍晉三今天呼籲民眾「線上返鄉」，避免4月底黃金週大型長假因為人潮大移動造成疫情擴大。資料照。（彭博）

2020-04-22 22:21:26

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕面臨4月底即將到來的黃金週大型長假，日本首相安倍晉三今天呼籲民眾「線上返鄉」，避免長假中因為人潮的大移動造成疫情擴大。日本政府專家會議今天也提出10項重點，呼籲民眾多使用線上服務，包括線上購物、線上診療、線上運動及線上聚餐等，以達成減少8成人與人接觸的目標。

至截稿為止，日本今天新增421人，國內感染人數累計1萬1949人，新增13人死亡，累計死亡人數296人。東京都今天新增132人感染，累計3439人，連續9天新增感染人數破百人以上。東京都知事小池百合子今天指出，都內徹底要求外出自肅，但超市仍是人滿為患。為了避免人潮密集，東京都有意要求超市限制入場人數。

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日本政府的專家會議也持有相同的看法，專家會議今天開會公布近兩週疫情分析，認為包括東京在內的13個「特定警戒都道府縣」，有8成以上確診者無法確定感染來源，13個都道府縣以外的地區則因都會地區民眾的移動，帶來了新的疫情。東京地區人與人接觸的比率降低，但公園等室外場所假日人潮增加，很難達到人與人接觸減少8成的目標。

都會地區民眾假日湧入地方觀光，也讓地方民眾擔心吊膽，神奈川縣旅遊勝地湘南地區11個自治團體，今天也縣府陳情，希望在黃金週期間封鎖海岸地區的道路和停車場，以避免外來遊客帶入病毒。

由於黃金週長假即將到來，專家會議公布了10項重點，包括以視訊通話等進行「線上返鄉」，到超市購物以一人為原則不要全家出動、避免多人一起慢跑並選擇公園人潮較少的時間帶，非急用物資以網購為原則，聚餐和看病也以線上為原則，活用線上指導做運動，餐飲外帶或宅配、在宅工作及戴口罩聊天等。

在醫療體制方面，千葉縣打算撥出30億圓預算，在該縣大型國際展場「幕張展覽館」開設臨時醫療中心，以收容大約千名中等症狀的患者，最快於下月中旬完成準備。千葉縣目前感染人數746人為日本第4多的縣，縣內的專用病床已使用了7成左右。幕張展覽館是關東地區相當熱門的展場，但在武肺疫情爆發後已取消所有展覽活動。

另外，停靠在長崎港維修中的義大利籍郵輪「歌詩達大西洋」號，確定有34名船員集體感染，目前有一名被送至長崎市內醫院。這艘郵輪是在1月底停靠長崎港，船上有623名船員，並未搭載乘客，停泊維修期間，船員仍可下船進入市區活動，該船14日出現首名確診者，之後對57名密切接觸者進行隔離，今天宣布57人中有33人檢測呈陽性反應。

日本政府已受義大利的請求，將派專家進行因應，原則上輕症患者將留在船上隔離療養，其他船員若經檢測呈陰性反應則將盡可能協助他們返國，此舉也是為了避重演鑽石公主號的慘劇。

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