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武漢肺炎》世界地球日談疫情 環保少女：社會發展另闢蹊徑契機

針對武漢肺炎疫情，瑞典環保少女童貝里（見圖）今（22）日表示，當社會正從防疫封鎖中逐漸恢復的同時，也獲得了一次重新選擇發展道路的契機。（路透）

針對武漢肺炎疫情，瑞典環保少女童貝里（見圖）今（22）日表示，當社會正從防疫封鎖中逐漸恢復的同時，也獲得了一次重新選擇發展道路的契機。（路透）

2020-04-22 22:32:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創全球，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今（22）日透過視訊參與「世界地球日」活動時指出，當社會正從防疫封鎖中逐漸恢復的同時，也獲得了一次重新選擇發展道路的機會。

《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎肆虐全球，造成經濟社會嚴重停擺，近日疫情稍稍趨緩，各國逐步放寬防疫封鎖限制，訂下恢復經濟運作的目標。對此，瑞典環保少女童貝里說，這是全球重新選擇發展道路的契機。

童貝里表示：「無論我們情願與否，這個世界已經變了，和幾個月前截然不同，也可能再也回不去了，但我們必須選擇一條新的道路。」她強調，如果一個病毒就足以在幾週內摧毀經濟，那顯然我們缺乏長期且久遠的計畫，也沒有足以應對這些威脅的準備。

除了她長期關注的氣候變遷議題曾激起多方論戰外，本次武漢肺炎疫情各國處理的方式也有所差異，對此，童貝里表示，最好還是依據科學證據行動，她說：「在危難之中我們必須放下歧見，面對未知的挑戰並做出當下可能受到質疑的決定，然而這長遠來看可能是為了全人類的福祉。」

據悉，童貝里上（3）月曾在社群媒體上指出，自己曾到訪多個疫情嚴重的國家，所以很有可能也已經感染武漢肺炎，但她症狀輕微，因此僅自主居家隔離，沒有進行檢疫。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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