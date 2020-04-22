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武漢肺炎》英國已69醫衛人員殉職 拚每日篩檢10萬人

英國外交大臣拉布（見圖）說，英國迄今共有69名醫療衛生人員因武漢肺炎殉職，將持續排除萬難、提供防疫前線所需物資，也有信心在4月底前達到每日篩檢10萬人的目標。（美聯社）

英國外交大臣拉布（見圖）說，英國迄今共有69名醫療衛生人員因武漢肺炎殉職，將持續排除萬難、提供防疫前線所需物資，也有信心在4月底前達到每日篩檢10萬人的目標。（美聯社）

2020-04-22 21:10:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創歐洲，暫代首相職務的英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今（22）日向國會表示，英國全國迄今共有69名醫療衛生人員因武漢肺炎殉職，他強調，會排除萬難，持續為前線醫衛人員提供防護配備。拉布也有信心地表示，英國將在本（4）月底前達到每日篩檢10萬人的目標。

綜合外媒報導，爆發自中國的武漢肺炎肆虐全球，暫代英國首相職務的外交大臣拉布今天向國會指出，迄今英國全國已有69名前線醫衛人員因感染武漢肺炎而殉職，但養護院等照護機構的員工情況仍未知。

英國政府近期被指控未能提供前線人員足夠的個人防護設備（PPE），而備受社會輿論壓力。對此，拉布澄清，迄今已運送超過10億件防疫配備給前線醫護，未來也將持續排除萬難，在艱困的國際情勢中取得足夠防疫資源。

此外，拉布也向國會表示，政府有信心在本（4）月底達到每日檢驗10萬人的目標。他說：「我們（檢疫）的進度非常良好，只要各機關團結一致，我們有信心可以達到目標。」

據悉，英國迄今已傳出逾13萬例確診，其中超過1.7萬人在醫院內死亡，英國國家統計局曾發出警示，若納入社區死亡病例，實際死亡人數恐暴增。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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