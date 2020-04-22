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武漢肺炎》Formula E停賽 改辦「彈珠賽車」一樣熱血

雖然真實的「電動方程式」（Formula E）因疫情停辦，但彈珠版一樣精彩！（圖擷取自「Jelle's Marble Runs」YouTube）

雖然真實的「電動方程式」（Formula E）因疫情停辦，但彈珠版一樣精彩！（圖擷取自「Jelle's Marble Runs」YouTube）

2020-04-22 21:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕由於目前武漢肺炎在全球大流行，導致許多國際賽事暫停舉行，其中也包括國際知名的電動車賽車比賽「電動方程式」（Formula E）；其中來自英國的「遠景維珍賽車車隊 （Envision Virgin Racing）」也沒有因為停賽而閒著，反而與荷蘭知名的彈珠主題YouTube頻道「Jelle's Marble Runs」合作，舉辦彈珠版Formula E賽車比賽。

在這場彈珠版Formula E賽車比賽中，所有參賽的彈珠選手皆由現實中的真實車隊命名，並在縮小版的真實賽道上競賽，畫面上也會出現選手排位，而最後優勝的選手也會舉辦頒獎儀式。

比賽中不僅有觀眾（也是彈珠），比賽解說也是請Formula E的當家評論員約翰·尼科爾斯（Jack Nicholls）擔任，而且彈珠板的賽事也與Formula E同樣標榜零排放，賽事影片的上線時間也會比照原本Formula E預計的比賽時間，「原汁原味」的呈現吸引大量觀眾，精彩程度完全不輸真實比賽。

荷蘭知名的彈珠主題YouTube頻道「Jelle's Marble Runs」是由耶勒·巴克（Jelle Bakker）創辦，他過去透過彈珠拍攝一系列的「彈珠奧運會（MarbleLympics）」及「彈珠沙地拉力賽（Sand Marble Rally）」系列的彈珠賽事影片，在YouTube界小有名氣；而近期由於武漢肺炎的緣故，意外讓他的頻道獲得大量關注，更吸引許多現實的比賽評論員幫他過去拍攝的彈珠比賽重新配音評論，非常有趣。

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