武漢肺炎》美國要查武漢病毒所 崔天凱暗批：將病毒政治化

美國官方近日公開表態，懷疑新冠病毒源自武漢的實驗室，世界多國也在討論對中國展開獨立調查；對此，中國駐美大使崔天凱（見圖）暗批，美國總統川普無視科學專業，將新型冠狀病毒疫情「政治化」。（資料照，路透社）

2020-04-23 00:58:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎禍延全球，美國官方近日公開表態，懷疑新冠病毒源自武漢的實驗室，世界多國也在討論對中國展開獨立調查；對此，中國駐美大使崔天凱暗批，美總統川普（Donald Trump）無視科學專業，將新型冠狀病毒疫情「政治化」。

綜合媒體報導，中國官方持續以外交和外宣甩鍋，企圖迴避隱瞞疫情的責任，世界各國近日都質疑，病毒源頭可能與武漢P4實驗室有關，呼籲國際社會共同調查中國與世衛組織（WHO）。

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針對各國將對中國調查與究責，崔天凱美國時間21日在《彭博社》的網路直播指稱，擔心缺乏政治發展缺乏透明度，特別是在美國；他並稱，科學家的觀點很少受到關注，因為一些政客專注於污名化和毫無根據的指控，媒體也在傳播臆測和謠言。

根據《法廣》報導，崔天凱還提及，中國政府在1月初與美國、WHO通話，稱中國一直秉持開放態度，「盡最大努力提供透明度，一邊研究和了解（病毒），一邊分享（訊息）；但中國大使館被問到，崔天凱指涉的是否為川普，中方沒有回應。

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