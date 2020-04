中國贈醫療物資僅2箱！敘利亞專家苦笑：大國外交

2020-04-23 00:40:20

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球,也癱瘓了多國的醫護系統。自疫情擴散至全球後,中國向各國所出售的醫療物資頻頻被爆出品質低落。中國日前向敘利亞捐贈一批防疫物資,當地大陣仗到機場迎接,沒想到只收到兩箱檢測試劑,引發各界熱議。其中,敘利亞專家馬其(Danny Makki)直言:「中國的口罩外交並不適用於敘利亞。」

根據《TheNewsArab》報導,中國捐贈給敘利亞的防疫物資15日抵達,敘利亞外交部副部長、衛生部助理部長等官員大陣仗趕到首都大馬士革國際機場迎接,卻只看到兩個紙箱,雖然是可供2000人檢測的試劑,似乎與敘利亞的殷切期待有明顯的差距。

請繼續往下閱讀...

兩國人員合照時,雖然都戴著口罩,但敘利亞官員眼神空洞地望向遠方,直盯著地上的兩個紙箱愣在原地,中國官員的神色看來也有些尷尬。

對此,中國駐敘利亞大使馮飆強調,這批防疫物資只是第一批,之後還會有更多物資抵達。

對此,美國中東研究所敘利亞議題專家馬其(Danny Makki)不禁在推特上失望直呼,「口罩外交並不適用於敘利亞(Mask diplomacy doesnt (properly) apply to Syria.)。」

另外,專攻中國議題的德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)今(22)日也在推特發文驚呼,中國的醫療支援居然只有兩箱啊。

網友也紛紛在推特上直呼「兩箱?!好小器啊!」、「今日最佳笑話:中國送2箱資源給敘利亞」。

China delivered medical supplies to Syria in the fight against #COVID19, and yes those two boxes were the supplies. Mask diplomacy doesnt (properly) apply to Syria. pic.twitter.com/fz4s4W6tQm