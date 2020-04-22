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中國贈醫療物資僅2箱！敘利亞專家苦笑：大國外交

中國日前向敘利亞捐贈檢測試劑，然而抵達的物資僅有兩箱的檢測試劑，引發各界熱議。圖為中國捐贈給敘利亞的兩箱抗疫支援物資。（歐新社）

中國日前向敘利亞捐贈檢測試劑，然而抵達的物資僅有兩箱的檢測試劑，引發各界熱議。圖為中國捐贈給敘利亞的兩箱抗疫支援物資。（歐新社）

2020-04-23 00:40:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球，也癱瘓了多國的醫護系統。自疫情擴散至全球後，中國向各國所出售的醫療物資頻頻被爆出品質低落。中國日前向敘利亞捐贈一批防疫物資，當地大陣仗到機場迎接，沒想到只收到兩箱檢測試劑，引發各界熱議。其中，敘利亞專家馬其（Danny Makki）直言：「中國的口罩外交並不適用於敘利亞。」

根據《TheNewsArab》報導，中國捐贈給敘利亞的防疫物資15日抵達，敘利亞外交部副部長、衛生部助理部長等官員大陣仗趕到首都大馬士革國際機場迎接，卻只看到兩個紙箱，雖然是可供2000人檢測的試劑，似乎與敘利亞的殷切期待有明顯的差距。

兩國人員合照時，雖然都戴著口罩，但敘利亞官員眼神空洞地望向遠方，直盯著地上的兩個紙箱愣在原地，中國官員的神色看來也有些尷尬。

對此，中國駐敘利亞大使馮飆強調，這批防疫物資只是第一批，之後還會有更多物資抵達。

對此，美國中東研究所敘利亞議題專家馬其（Danny Makki）不禁在推特上失望直呼，「口罩外交並不適用於敘利亞（Mask diplomacy doesnt （properly） apply to Syria.）。」

另外，專攻中國議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）今（22）日也在推特發文驚呼，中國的醫療支援居然只有兩箱啊。

網友也紛紛在推特上直呼「兩箱？！好小器啊！」、「今日最佳笑話：中國送2箱資源給敘利亞」。

圖為敘利亞外交部副部長梅克達德（Faisal Mekdad）。

圖為敘利亞外交部副部長梅克達德（Faisal Mekdad）。

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