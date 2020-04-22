肺炎疫情傳播「分散化」 德專家籲「提防病毒二波感染」

德國著名病毒學家提醒，須提防「第二波疫情」反撲。（歐新社）

2020-04-22 08:38:10

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲各國先前是武漢肺炎疫情重災區，不過近期已有逐漸緩和趨勢，德國各地在本週開始鬆綁部份防疫限制，不過各界已開始擔心第二波疫情「反彈」，德國著名病毒學家德羅斯坦（Christian Drosten）指出，目前病毒仍在靜悄悄地繼續傳播，等到傳染規模擴大到反應確診數字上升後，「第二波疫情」就已經向人們來襲。

根據《德國之聲》報導，德羅斯坦接受德國廣播節目訪問時表達他對疫情反彈的擔憂，因為隨著病毒傳播，會出現在年齡及地域分佈上的分散化，疫情初期時的地區性爆發、多為青年及中年感染居多的狀況正在改變，現在病毒傳播範圍更廣，感染者中的中老年人比例逐漸增加，加上無症狀感染者有一定比例，使得病毒正悄悄地繼續傳播，德羅斯坦認為，今後會出現更多新的感染源，而且是在人們意想不到的地方。

請繼續往下閱讀...

德羅斯坦指出，等到傳播規模擴大到確診數字上升，「第二波疫情」就已經向人們來襲，病例會在全國各地出現，老年病例的比例也會上升，這會給醫療機構帶來新衝擊，而且上述的老年病例還不包括養老院等集中護理機構出現的病例。德國羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）數據顯示，德國的養老院等集中護理機構中，目前已登記超過14000起確診病例，其中包括超過5000名工作人員，在長照中心、護理之家、難民收容所及監獄等集中設施中，目前出現的確診病例已經佔德國全數確診病例的17％。

武漢肺炎》

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法