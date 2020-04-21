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武漢肺炎》澳媒爆料：中國曾引WHO說法逼澳洲開國門

世界各國近日開始質疑，中國政府與世衛組織合謀隱匿疫情，澳媒出示2月17日的影片爆料，中國駐澳大使成競業（見圖）曾以WHO的說法遊說，逼迫澳洲政府打開邊境，以及鬆綁對中國的旅遊禁令。（資料照，歐新社）

世界各國近日開始質疑，中國政府與世衛組織合謀隱匿疫情，澳媒出示2月17日的影片爆料，中國駐澳大使成競業（見圖）曾以WHO的說法遊說，逼迫澳洲政府打開邊境，以及鬆綁對中國的旅遊禁令。（資料照，歐新社）

2020-04-22 00:29:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒全球，世界各國近日開始質疑，中國政府與世衛組織（WHO）合謀隱匿疫情；對此，澳媒出示2月17日的影片爆料，中國駐澳大使成競業曾以WHO說法遊說，逼迫澳洲政府打開邊境，以及鬆綁對中國的旅遊禁令。

綜合媒體報導，中國外交部日前發布消息指出，部長王毅曾在17日與致電WHO秘書長譚德塞，強調通電話是要表達中國政府與民眾對世衛的支持之意，肯定譚德塞對全球公衛的付出，並稱此已獲得各方高度評價；譚德塞也在電話中感謝中國的堅定支持，並認同王毅所言，還說「總有一天事實真相會大白於天下」。

針對中國與WHO關係密切，澳洲《天空新聞台》（Sky News）20日以影片披露，中國駐澳洲特命全權大使成競業在2月17日接受他們的採訪，當時成競業引用WHO的說法呼籲澳洲應解除中國的旅遊禁令，還以「嚴厲」（harsh）和「嚴苛」（stringent）等字眼譴責澳洲不該關閉邊境。

根據《天空新聞台》報導，世界衛生組織直到2月29日，依然公開聲明反對各國實施旅遊禁令，聲稱限制人們和物資的移動在多數情況下沒有效；報導再引英國南安普敦大學（University of Southampton）的研究砲轟，若WHO能提前採取行動，可以減少現今95%死亡。

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澳媒20日以影片披露，中國駐澳洲特命全權大使成競業（圖右）在2月17日接受他們的採訪，成競業引用WHO的說法呼籲澳洲應解除中國的旅遊禁令，還以「嚴厲」和「嚴苛」等字眼譴責澳洲不該關閉邊境。（圖擷取自澳洲《天空新聞台》網站）

澳媒20日以影片披露，中國駐澳洲特命全權大使成競業（圖右）在2月17日接受他們的採訪，成競業引用WHO的說法呼籲澳洲應解除中國的旅遊禁令，還以「嚴厲」和「嚴苛」等字眼譴責澳洲不該關閉邊境。（圖擷取自澳洲《天空新聞台》網站）

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