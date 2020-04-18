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武漢肺炎》老公衰遭富川悠太傳染 美女主播赤江珠緒也確診

日本朝日電視台《報道Station》於15日傳出兩名新增確診病例，其中一名導播為知名主播赤江珠緒（見圖）的丈夫，TBS電台今日也發出聲明，赤江珠緒也確診武漢肺炎。（圖擷取自「tamamusubi905954」Instagram）

日本朝日電視台《報道Station》於15日傳出兩名新增確診病例，其中一名導播為知名主播赤江珠緒（見圖）的丈夫，TBS電台今日也發出聲明，赤江珠緒也確診武漢肺炎。（圖擷取自「tamamusubi905954」Instagram）

2020-04-18 22:47:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本朝日電視台《報道Station》15日傳出兩名新增確診病例，其中一名導播是知名主播赤江珠緒的丈夫，TBS電台今天發聲明證實赤江珠緒也確診。

綜合外媒報導，赤江珠緒丈夫是朝日電視台導播，同台主播富川悠太在11日晚間確診後，15日即傳出兩名新增病例，其中一人就是赤江珠緒的丈夫。而赤江珠緒也在15日發病，目前在家療養，暫時停工，所幸兩名2歲女兒接受篩檢後結果都是「陰性」。

據TBS電台聲明，赤江珠緒11日起就停止上班及社交活動，沒有密切接觸人群及工作人員，電台會加強落實防疫措施以確保工作人員及表演者的健康安全。

赤江珠緒也在公開信中表達希望能早日康復及復工，日後會在電台中分享自己確診的經驗。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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赤江珠緒透過TBS電台發出確診聲明。（圖片截取自TBS電台官網）

赤江珠緒透過TBS電台發出確診聲明。（圖片截取自TBS電台官網）

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