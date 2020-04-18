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    武漢肺炎》緊急狀態後首個週末 日本確診破萬例

    今日是日本全國進入緊急狀況後首個週末，日本境內確診破萬。（法新社）

    今日是日本全國進入緊急狀況後首個週末，日本境內確診破萬。（法新社）

    2020-04-18 16:34:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，日本首相安倍晉三16日宣布，全國進入緊急狀態，今日迎來發布後首個週末，街道空無一人。據統計，日本境內今日確診數破萬，累積共10098例，其中東京都新增181例。

    綜合日媒報導，今（18）日是安倍發布緊急狀態後的首個週末，日本各個觀光區、商場和街道都人煙罕至。一名計程車司機表示，自3月以來，收入幾乎減少一半。

    京都知名觀光景點嵐山渡月橋附近的雜貨店老闆則表示，銷售額幾乎為零，但是無法一直待在家中，因此會竭盡所能的持續營業。在福岡一名60多歲的男子則表示，公園的人流比平時多，多數商店都關閉，希望能外出的民眾都聚集在公園裡。

    安倍在16日依照「新型流感等對策特別措施法」，追加對40個道府縣發布緊急狀態宣言，加上日前已發布的7都府縣，日本全國進入緊急狀態，實施時間至5月6日截止。

    截至今（18）日，日本已有10098例確診，其中以東京都確診數最多，共2975例，而位在東北的岩手縣則是日本47個都道府縣中，唯一未出現確診者的地區。

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