武漢肺炎當頭 英國每日電訊報停刊中國付費內容

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球。（路透資料照）

2020-04-15 16:53:12

〔中央社〕2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，各界注意到北京如何利用疫情擴大在英文媒體的影響力之際，英國「每日電訊報」近來已停止刊載中國國營媒體付費內容。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，外界日漸關注北京當局如何利用這場流行病，在以西方讀者為目標族群的英文媒體擴增自身影響力，與此同時，「每日電訊報」（Daily Telegraph）已停止刊登中國付費宣傳內容。

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每日電訊報刊載「觀察中國」（China Watch）專欄已有超過10年歷史，這是由中國政府掌控的「中國日報」所資助，內容為中國國營媒體記者撰寫，不斷呈現中國全球地位的正面觀點。這些內容曾刊載於電訊報紙本副刊及網站的特定欄位。

然而，最近幾天電訊報網站已移除這些內容，另一個轉載中共黨媒「人民網」頁面內容的欄位也不見了。

被移除的文章標題內容包括 「為什麼有些人將中國英勇抗疫作為視為不人道？」、「傳統中醫有助於對抗冠狀病毒」、「冠狀病毒疫情爆發並不是藉由對抗中國來得分的機會」等。

至於不再刊登這些文章的原因，每日電訊報並未回應。但曾有報導指出，電訊報刊載中國日報文章，每年可獲得75萬英鎊（約新台幣2840萬元）。

每日電訊報移除中國付費內容之際，中國試圖在這場疫情中，改變自身在西方讀者眼中的地位，手段包括透過新聞媒體及利用推特發文。

不過，中國的舉動引發部分英國媒體越來越不友善的反應。英國「週日郵報」（Mail on Sunday）最近幾週都在報導，中國在英國與日俱增的影響力對於英國國安的威脅。

自疫情爆發以來，每日電訊報已刊出多則批評中國的報導，包括質疑中國實際染疫死亡人數比官方公布的數據還多。

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