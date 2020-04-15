武漢肺炎》中國數字維穩？ 有典型症狀也列「無症狀感染者」
根據黑龍江衛健委4月10日發布的疫情通報，雖稱9日僅1人確診、3人為無症狀感染者，但細勘通報內容發現3人皆曾多次就醫，其中2人出現典型症狀，但官方疑為「維穩」而將3人列為「無症狀感染者」。（圖截自黑龍江衛健委官網）
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，中國官方宣稱境內疫情逐漸穩定，目前病例集中在黑龍江、廣州兩省，但數字被疑有假。《新唐人電視台》報導，黑龍江省10日曾通報3名「無症狀感染者」，但根據黑龍江衛健委的疫情通報資訊顯示，其中2人明顯出現身體不適、發燒、味覺喪失等典型症狀，且3人皆曾多次求診甚至隔離觀察。疑因中國官方未將「無症狀感染者」列入確診人數計算，令外界質疑「無症狀感染者」成為掩蓋確診數據的工具。
根據《
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部分中國網友發現「明顯有症狀卻被歸類為『無症狀感染者』」的奇怪現象，認為疑似官方「說漏嘴」。因根據中國衛健委發布的指導意見，「無症狀感染者」（即病毒檢測陽性但無症狀）不計入「確診病例」，甚至4月前也未公告有關無症狀感染者的確切數字。令外界質疑中國官方已對所謂「無症狀感染者」重新「定義」，作為掩蓋確診數字的工具，這或許能解釋廣東省廣州市，確診數字依然「穩定」，而「無症狀感染者」數字倍增的現象。
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