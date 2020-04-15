為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》中國數字維穩？ 有典型症狀也列「無症狀感染者」

根據黑龍江衛健委4月10日發布的疫情通報，雖稱9日僅1人確診、3人為無症狀感染者，但細勘通報內容發現3人皆曾多次就醫，其中2人出現典型症狀，但官方疑為「維穩」而將3人列為「無症狀感染者」。（圖截自黑龍江衛健委官網）

根據黑龍江衛健委4月10日發布的疫情通報，雖稱9日僅1人確診、3人為無症狀感染者，但細勘通報內容發現3人皆曾多次就醫，其中2人出現典型症狀，但官方疑為「維穩」而將3人列為「無症狀感染者」。（圖截自黑龍江衛健委官網）

2020-04-15 17:13:51

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，中國官方宣稱境內疫情逐漸穩定，目前病例集中在黑龍江、廣州兩省，但數字被疑有假。《新唐人電視台》報導，黑龍江省10日曾通報3名「無症狀感染者」，但根據黑龍江衛健委的疫情通報資訊顯示，其中2人明顯出現身體不適、發燒、味覺喪失等典型症狀，且3人皆曾多次求診甚至隔離觀察。疑因中國官方未將「無症狀感染者」列入確診人數計算，令外界質疑「無症狀感染者」成為掩蓋確診數據的工具。

根據《新唐人電視台》報導，「4月10日黑龍江衛健委疫情通報」內容表示，省內新增1例確診病例，另有3名無症狀感染者。文末寫道3名「無症狀感染者」的個人資訊和活動史。但細看內容發現，其中2人明顯出現身體不適的症狀，一人發燒曾3度就醫求診，另一人「自述疑是感冒，咳嗽、身體無力、進食時嘴裡味覺減弱」先後到市紅十字醫院急診科、市傳染病院發燒門診就診；而剩下一人也曾就醫並被隔離治療。

部分中國網友發現「明顯有症狀卻被歸類為『無症狀感染者』」的奇怪現象，認為疑似官方「說漏嘴」。因根據中國衛健委發布的指導意見，「無症狀感染者」（即病毒檢測陽性但無症狀）不計入「確診病例」，甚至4月前也未公告有關無症狀感染者的確切數字。令外界質疑中國官方已對所謂「無症狀感染者」重新「定義」，作為掩蓋確診數字的工具，這或許能解釋廣東省廣州市，確診數字依然「穩定」，而「無症狀感染者」數字倍增的現象。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國甩鍋失敗！ 美國專家︰2月前流感樣本無武漢肺炎病毒
2020-04-15 15:17

中國甩鍋失敗！ 美國專家︰2月前流感樣本無武漢肺炎病毒
武漢肺炎》證實明文禁止黑人入店 中國麥當勞緊急致歉
2020-04-15 11:08

武漢肺炎》證實明文禁止黑人入店 中國麥當勞緊急致歉
2020官邸花園玫瑰季 隱藏景點別錯過

2020官邸花園玫瑰季 隱藏景點別錯過
中官員施壓疫情吹哨者 美重量級議員克魯茲擬推制裁法案
2020-04-15 09:36

中官員施壓疫情吹哨者 美重量級議員克魯茲擬推制裁法案
武漢肺炎》趙立堅：如果各國借鑑中國 就不會出現今天災難
2020-04-14 22:56

武漢肺炎》趙立堅：如果各國借鑑中國 就不會出現今天災難
一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%

一分鐘看優惠 量販及加油刷卡回饋10%
國際今日熱門
2020-04-14 23:59

武漢肺炎》台灣無新增病例 全球確診突破194萬 死亡逾12萬

2020-04-14 19:30

武漢肺炎》德新病例數連4天下滑 聯邦研究所警告：疫情仍未受控

2020-04-15 10:57

臉書又挨告 華盛頓司法部長週二起訴臉書未盡政治廣告披露義務

2020-04-14 17:53

武漢肺炎》法國研究：將近沸點才能殺死病毒

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播