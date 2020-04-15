武漢肺炎》動物園快撐不下去了 擬用動物餵動物

德國動物園閉館，動物面臨安樂死、自相殘殺。（圖擷取自新明斯特動物園臉書）

2020-04-15 16:50:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，全球各大行業都受到打擊。近來，有外媒報導，德國一所動物園的管理人員透露，由於財務壓力巨大，他們可能得對動物實施「安樂死」，甚至不得不考慮「將一些動物餵給其他動物」，引發網友關注。

根據美媒《紐約郵報》報導，這所位於德國北部的新明斯特動物園（Neumünster Zoo）擁有約700隻動物，由於疫情影響，自3月15閉館至今。管理人員卡斯帕里（Verena Kaspari）透露，由於園區有每日餵養動物、維護柵欄的需求，閉館已造成巨大的財務壓力，若真的撐不下去了，就只能對動物實施「安樂死」，甚至不得不考慮「將一些動物餵給其他動物」。

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對此，網友紛紛心痛表示，「德國不是動物保護最嚴的國家嗎？」、「牠們被抓過來表演，一輩子活在牢籠裡，沒有價值了又要被殺掉」、「說實話，我一直覺得動物園這個東西不應該存在」，也有人質疑，「不能合理放生嗎？」，其他人則回覆，「放回大自然動物園不更虧死」、「牠們已經喪失野外生存能力了」、「外來種不能亂放」，不過也有人認為，「他們其實是在哭窮引關注」。

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該園區擁有約700隻動物。（圖擷取自新明斯特動物園官網）

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