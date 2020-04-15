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    台灣民眾紐時登廣告 世衛組織13點回應全文

    台灣民眾自動捐款在紐約時報刊登全版廣告，控訴世界衛生組織（WHO）將台灣拒於門外，WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）對此在回覆中央社記者的提問時，在電郵中以13點說明他們與台灣多年來的交流與互動。（讀者提供）

    台灣民眾自動捐款在紐約時報刊登全版廣告，控訴世界衛生組織（WHO）將台灣拒於門外，WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）對此在回覆中央社記者的提問時，在電郵中以13點說明他們與台灣多年來的交流與互動。（讀者提供）

    2020-04-15 13:48:44

    〔中央社〕台灣民眾自動捐款在紐約時報刊登全版廣告，控訴世界衛生組織（WHO）將台灣拒於門外，WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）對此在回覆中央社記者的提問時，在電郵中以13點說明他們與台灣多年來的交流與互動。以下是回覆的全文：

    世界衛生組織（WHO）在數十年間，與台灣衛生當局維持經常性的技術交流。

    以下實例，說明台灣衛生專家與當局在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行（1-8點）方面，以及多年來在許多全球性不同的衛生議題方面與WHO經常互動的情況（9-13點）。

    1.台灣成立2005年國際衛生條例（IHR, 2005）聯繫窗口，透過它接收IHR的通訊，向WHO總部直接提供IHR相關更新資訊，並可進入IHR活動資訊網站（EIS）系統。WHO注意到台灣的COVID-19病例數依人口比例來看並不高，並持續密切注意發展。（EIS系統是個要有密碼才能進入的資料庫，也是支援IHR的資訊交流平台。它是WHO與IHR所有聯繫窗口之間往來通訊的主要平台。）

    2.WHO在2020年1月成立多個支援WHO在全球因應COVID-19工作的重要網路，台灣的衛生專家參加了其中兩個。有3位參加WHO感染預防與控制網路，兩位參加WHO臨床網路。他們每週透過WHO主辦的視訊會議，與大約60至80位來自全球的專家共同在因應疫情方面提升我們的知識，加強我們的指引。

    3.兩位台灣的專家參與了WHO在2020年2月11日至12日主辦的全球研究與創新論壇。他們與世界各國的科學家共同探討具有關鍵性的研究問題，設法合作加強疫情的因應作為。

    4.台灣的衛生調查訓練班是流行病學與公共衛生防治訓練網（簡稱TEPHINET）的成員。WHO會與TEPHINET分享全球疫情警報與因應網路發布的警示，並請求協助，那些訊息會下達到TEPHINET的會員。

    5.WHO透過技術領導單位曾向台灣衛生當局提供簡報，並曾重複提出簡報的建議。

    6.台灣的專家與當局可自由前往WHO官網（www.who.int）及其他數位平台取得最新發展、指引及其他材料。他們也可以進入www.OpenWHO.org平台，那裡有提供給全球決策官員及疫情因應人員的公開線上課程。

    7.對台灣駐日內瓦辦事處有指定的聯絡窗口。透過這個管道可處理一般性的問題，當技術性問題發生時，WHO的技術性回應也利用這個管道協調。

    8.WHO透過歐洲疾病預防暨管制中心與台灣衛生當局互動。

    9.在2019年全年，台灣專家獲得9場WHO技術會議的邀請。他們參加了其中8場，在接種、抗藥性肺結核、輔助性技術、疫苗安全性與非傳染性疾病與心理衛生的永續性目標等議題上，對WHO的專業程序提供了建言。邀請更多台灣專家在2020年出席會議的工作正在進行。

    10.在流感方面，台灣的疫苗製造廠國光生技對WHO流感全球大流行因應準備架構（PIP Framework）做出貢獻，目前準備工作正在進行，讓WHO與國光生技在PIP Framework之下簽署協議，以生產流感大流行疫苗產品。

    11.對抗癌症方面，台灣的專家曾供稿給WHO國際癌症研究署出版的重要刊物。

    12.為支援IHR的工作，一位台灣的專家已被列入IHR專家名單。

    13.在許多其他議題方面，從WHO藥廠產品檢驗合格之前的做法到瘧疾，我們在各種做法與技術問題上也有交流。

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