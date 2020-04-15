解放軍趁各國忙防疫伺機而動 前美國官員：非常愚蠢

中國「遼寧號」航艦編隊日前繞台，引起我方及美軍關注。（路透）

2020-04-15 07:03:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國「遼寧號」航艦編隊4月10日取道台灣東北部南下，其蹤跡被我國防部全程掌握，同日美軍也派「貝瑞號」神盾驅逐艦穿越台灣海峽，近日來美軍更是多次派出偵察機巡弋南海。然而美國目前武漢肺炎疫情蔓延，更有多艘航艦出現確診病例，外界質疑中國近期動作頻頻是否「伺機而動」，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）認為，美國此次在戰備方面遇到健康問題，但若中國認為這樣就可以伺機行動，「那將會非常愚蠢」。

根據《美國之音》報導，針對疫情對美國戰備的影響，包士可認為，美國在戰備上多少會被一些像是天氣、技術等問題影響，而此次正好是「健康問題」，但美國軍方知道如何適應各種狀況，「如果中國試圖伺機行動，那將會非常愚蠢」。包士可強調，中國軍隊應該也有受到肺炎疫情影響，或許這也是為何中國近期會有這麼多軍事行動，目的在於告訴全世界「他們和以前所聲稱的一樣強大」。

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哈德遜研究所亞太安全主任克羅寧（Patrick Cronin）則指出，近期出現許多中國民船進逼台灣海防及衝撞日本自衛隊船隻的事件，除了在掩蓋解放軍本身的弱點之外，也是趁著各國忙著防疫時「尋找機會」，解放軍過去聲稱全世界似乎僅有他們和北韓軍隊不受疫情影響，但實際上並非如此，在武漢市疫情爆發之初，大批解放軍醫護團隊前往當地支援，當局還為他們提供人壽保險，顯示防疫作業仍有一定危險，因此解放軍的戰備能力必定也受到影響。

前白宮國安會戰略規劃資深主任、空軍準將斯帕丁三世（Robert Spalding III）表示，美國從疫情爆發前就一直關注著西太平洋地區，美國過去曾經派軍艦經過台灣海峽，「明顯的是要體現我們的存在，展現我們會遵守《台灣關係法》的承諾，對台灣提供防衛，未來也會持續下去」。

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