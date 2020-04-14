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武漢肺炎》瑞典逾千死 22名專家投書痛批防疫政策

瑞典境內武漢肺炎死亡人數破千，該國22位專家學者14日投書嚴厲批評該國防疫策略，呼籲當局徹底、迅速做出改變。（歐新社）

瑞典境內武漢肺炎死亡人數破千，該國22位專家學者14日投書嚴厲批評該國防疫策略，呼籲當局徹底、迅速做出改變。（歐新社）

2020-04-15 00:35:05

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，瑞典迄今確診人數達1萬1445人，其中1033人死亡，當局否認美國總統川普批評管控過於寬鬆的說法，但瑞典22位專家學者14日投書嚴厲批評該國防疫策略，呼籲當局徹底、迅速做出改變。

綜合外電報導，瑞典官方通報，境內武漢肺炎確診人數在過去24小時從1萬948例增加到1萬1445例，死亡人數則增加114人，累計1033例死亡。瑞典當局也說，有915人住在加護病房，其中688人為男性。衛生部門警告，真正的死亡人數可能更高，因為在為期4天的復活節假期尚未報告所有死亡人數。

與其他歐洲國家相比，瑞典除了大型公眾活動延期，大學體育館關閉，其他日常生活仍正常，學校也維持開放。美國總統川普日前批評瑞典的防疫政策過於寬鬆，但當局否認，並說「我們以不同的方式相信人民會承擔責任。」

但瑞典22名專家學者並不認同政府的說詞，14日向當地最大報《每日新聞》（Dagens Nyheter）投書，嚴厲批評瑞典防疫政策，要求公衛當局「必須徹底、迅速地改變這種方法」，採取一些具體措施挽救生命。

學者們不同意當局曾在4個不同公開場合說瑞典疫情已趨於緩和的說法，並以鄰國芬蘭確診案例數及死亡人數比較，指出芬蘭採取更嚴格的管控，確診人數及死亡人數增幅已趨緩。

其他北歐國家丹麥及挪威已關閉其邊境，也對其居民實施更嚴格的管制。

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