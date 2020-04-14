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武漢肺炎》釋放4.5萬囚犯防疫 土耳其國會通過法案

為防堵武漢肺炎擴散，土耳其通過法案，將釋放約4.5萬名囚犯。圖為土耳其監獄示意圖。（美聯社）

為防堵武漢肺炎擴散，土耳其通過法案，將釋放約4.5萬名囚犯。圖為土耳其監獄示意圖。（美聯社）

2020-04-14 20:41:35

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）所屬的執政黨「正義與發展黨 」（AKP）本月1日提出法案，希望能夠暫時釋放部份囚犯。國會今（14日）表決通過，以減緩監獄過度擁擠，同時保護囚犯免於武漢肺炎（COVID-19）的感染風險。

《路透》報導，為阻止武漢肺炎疫情持續擴散，法案允許相關單位暫時釋放約4萬5000名囚犯，符合條件的犯人能短暫獲釋至5月底，司法部最多能夠延長期限3次，每次至多2個月。司法部長莒內（Abdulhamit Gul）指出，目前已有17名囚犯確診，其中3人死亡，另有79名監獄工作人員檢測結果呈陽性。

不過，反對黨和一些社運人士批評，這項法案排除了因「恐怖主義」被判刑的人，包含在2016年政變「葛蘭運動」中被鎮壓的記者和政客。在那以後，執政者開始一聯串肅清行動，逮捕數以千計的學者、律師、新聞工作者和公務員等。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，他們樂見政府對監獄的人滿為患採取行動，但有許多因不公平審判而入獄的人卻被排除在外，組織成員米萊娜（Milena Buyum）說：「土耳其政府應該做正確的事，並立即釋放那些單純因為表達和平意見便被關押的囚犯。」

土耳其至今累計6萬1049人確診武漢肺炎，1296人死亡。

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