心寒！護理師染疫亡 安排與父合葬遭居民力阻「怕傳播病毒」

印尼中爪哇三寶壟市卡里亞迪醫院的38歲女護理師庫尼亞西在前線抗疫19天後不幸染疫、於4日病逝，家屬本準備將她和父親葬在一起，下葬當天卻遭到許多「害怕感染病毒」的市民阻撓，最終於9日葬於當地另一處公墓。圖為庫尼亞西下葬畫面。（圖擷取自推特）

2020-04-14 19:55:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情仍未平息，全球許多一線醫護不幸染疫去世，近日，印尼中爪哇有名女護理師染疫病逝，家屬本準備將她和父親葬在一起，沒想到，下葬當天，卻遭到「害怕感染病毒」的管理人員與市民阻撓，所幸，她已被安葬在當地另一處公墓。

綜合印媒報導，在中爪哇三寶壟市（Semarang）卡里亞迪醫院（Kariadi Hospital）任職的38歲女護理師庫尼亞西（Nuria Kurniasih）在前線抗疫19天後不幸染疫、於4日病逝。

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據報導，庫尼西亞的家屬本打算將她和她已逝的父親葬在同一處公墓，出乎意料的是，下葬當天，現場竟出現10多名管理人員與市民拒絕讓她葬於該處，因為他們認為，她的遺體可能會傳播病毒。

儘管庫尼西亞的家屬們苦苦哀求，但反對的市民們都不為所動，家屬們只好將她的送回卡里亞迪醫院，所幸，在院方以及市政府的協助下，她於9日順利葬於該市另一處公墓。

消息曝光後，順間激起印尼網友熱議，紛紛撻伐那些阻止下葬的市民，直呼「太沒人性」、「不懂得尊重醫護」、「醫護們不會拒絕病人，但被你們拒絕」。

除了印尼國家護理師協會副秘書長出面譴責，三寶壟副市長也嚴正指出，「沒有下一次」，目前已發布公文通知所有相關單位，確保不會再發生類似事件。

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女護理師庫尼亞西（見圖）下葬遭拒的消息曝光後，順間激起印尼網友熱議，紛紛撻伐那些阻止下葬的市民，三寶壟副市長也嚴正指出，「沒有下一次」。（圖擷取自推特）

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