為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    心寒！護理師染疫亡 安排與父合葬遭居民力阻「怕傳播病毒」

    印尼中爪哇三寶壟市卡里亞迪醫院的38歲女護理師庫尼亞西在前線抗疫19天後不幸染疫、於4日病逝，家屬本準備將她和父親葬在一起，下葬當天卻遭到許多「害怕感染病毒」的市民阻撓，最終於9日葬於當地另一處公墓。圖為庫尼亞西下葬畫面。（圖擷取自推特）

    印尼中爪哇三寶壟市卡里亞迪醫院的38歲女護理師庫尼亞西在前線抗疫19天後不幸染疫、於4日病逝，家屬本準備將她和父親葬在一起，下葬當天卻遭到許多「害怕感染病毒」的市民阻撓，最終於9日葬於當地另一處公墓。圖為庫尼亞西下葬畫面。（圖擷取自推特）

    2020-04-14 19:55:02

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情仍未平息，全球許多一線醫護不幸染疫去世，近日，印尼中爪哇有名女護理師染疫病逝，家屬本準備將她和父親葬在一起，沒想到，下葬當天，卻遭到「害怕感染病毒」的管理人員與市民阻撓，所幸，她已被安葬在當地另一處公墓。

    綜合印媒報導，在中爪哇三寶壟市（Semarang）卡里亞迪醫院（Kariadi Hospital）任職的38歲女護理師庫尼亞西（Nuria Kurniasih）在前線抗疫19天後不幸染疫、於4日病逝。

    據報導，庫尼西亞的家屬本打算將她和她已逝的父親葬在同一處公墓，出乎意料的是，下葬當天，現場竟出現10多名管理人員與市民拒絕讓她葬於該處，因為他們認為，她的遺體可能會傳播病毒。

    儘管庫尼西亞的家屬們苦苦哀求，但反對的市民們都不為所動，家屬們只好將她的送回卡里亞迪醫院，所幸，在院方以及市政府的協助下，她於9日順利葬於該市另一處公墓。

    消息曝光後，順間激起印尼網友熱議，紛紛撻伐那些阻止下葬的市民，直呼「太沒人性」、「不懂得尊重醫護」、「醫護們不會拒絕病人，但被你們拒絕」。

    除了印尼國家護理師協會副秘書長出面譴責，三寶壟副市長也嚴正指出，「沒有下一次」，目前已發布公文通知所有相關單位，確保不會再發生類似事件。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    女護理師庫尼亞西（見圖）下葬遭拒的消息曝光後，順間激起印尼網友熱議，紛紛撻伐那些阻止下葬的市民，三寶壟副市長也嚴正指出，「沒有下一次」。（圖擷取自推特）

    女護理師庫尼亞西（見圖）下葬遭拒的消息曝光後，順間激起印尼網友熱議，紛紛撻伐那些阻止下葬的市民，三寶壟副市長也嚴正指出，「沒有下一次」。（圖擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》可能有1萬5千例未知！菲律賓將進行大規模檢疫
    2020-04-14 17:55

    武漢肺炎》可能有1萬5千例未知！菲律賓將進行大規模檢疫
    謠言終結站》FBI警告華人區將有仇華暴動？ 查核中心：假訊息
    2020-04-14 17:30

    謠言終結站》FBI警告華人區將有仇華暴動？ 查核中心：假訊息
    振興三倍券 優惠放大術

    振興三倍券 優惠放大術
    保持社交距離防疫 在「這個地方」真的很難？
    2020-04-14 17:00

    保持社交距離防疫 在「這個地方」真的很難？
    武漢肺炎》悲！被迫穿垃圾袋防護衣轟動全網 3護理師不幸染疫
    2020-04-10 09:24

    武漢肺炎》悲！被迫穿垃圾袋防護衣轟動全網 3護理師不幸染疫
    武漢肺炎》超心酸！紐約ICU護理師穿「垃圾袋」防護衣
    2020-04-09 06:12

    武漢肺炎》超心酸！紐約ICU護理師穿「垃圾袋」防護衣
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 06:39

    創意求生！珠寶店關門大吉 老闆舉辦價值3千萬「尋寶」遊戲

    2020-07-20 06:25

    影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼 影片

    2020-07-20 06:13

    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播