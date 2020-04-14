她居家自主隔離3週 與丈夫分房、不見外送員仍染疫

家住北卡羅來納州的女子瑞秋患有自體免疫疾病，她因害怕感染武漢肺炎，自3月下旬在離家看醫生後，就把自己關在家中自主隔離，避免與人接觸，但在經過3週後卻發現自己依舊染疫。（圖擷自臉書）

2020-04-14 14:36:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續在全球擴散，美國一名女子因害怕染疫，選擇在家隔離三週，就連一起住的老公都分處不同房間，近日她仍發現自己染疫，為此倍感錯愕及無奈，

外媒報導指出，家住北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）的女子瑞秋（Rachel Brummert）患有自體免疫疾病，她因害怕感染武漢肺炎，自3月下旬在離家看醫生後，就把自己關在家中自主隔離，但在經過3週後卻發現，自己開始出現發燒、咳嗽、呼吸困難、嗅覺喪失等武肺典型症狀，經檢測也確診染疫。

請繼續往下閱讀...

據瑞秋指出，在過去3週她足不出戶，不僅與丈夫分房睡，在這期間也只與藥劑師、丈夫有過接觸，另外1人則是目前也已確診的女外送員，儘管她連外賣也沒吃，領貨也是在外送員將貨品放在門口後，才到家門口取貨，與對方也沒有見到面，但她仍懷疑自己就是遭送貨人員感染。

據最新統計，截至今上午美國確診已突破58萬，死亡也超過2萬3千人，而北卡羅來納州確診病例目前也超過4800例，其中包含107例死亡病例。在百般防範卻依舊染疫後，瑞秋害怕地表示，這是她經歷過最噁心，也最令人害怕的疾病，雖然症狀跟流感很像，但卻不只是流感，而是另一種怪物。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法