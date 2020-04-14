軍情動態》疫情無礙訓練 美艦南海、東海照常演訓

美軍「美利堅號」兩棲攻擊艦（後）與日本海上自衛隊「村雨」級驅逐艦「曙」，於東海展開聯合訓練。（取自美國海軍官網）

2020-04-14 15:06:50

〔即時新聞／綜合報導〕美軍4艘尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」、「雷根號」、「尼米茲號」、「卡爾文森號」接連爆發新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情而折損戰力，不過近岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery，LCS-8）仍在南海執行訓練，以免印太地區陷入戰力真空狀態。

綜合媒體報導，美國太平洋艦隊發布消息指出，近岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery，LCS-8）10日在南海海域開展訓練，艦員們在後甲板進行實彈射擊訓練，期間還出動了1架MQ-8B Fire Scout「火力偵察兵」海軍艦載無人機；太平洋艦隊表示，「蒙哥馬利號」目前正在執行輪換部署任務，在美國第七艦隊作戰轄區內執行任務，以加強與夥伴的協同作戰能力，同時可擔任應急部隊。

請繼續往下閱讀...

另外兩棲攻擊艦「美利堅號」也在9日至11日期間與日本海上自衛隊的「村雨」級驅逐艦「曙」號於東部海域展開聯合演練，這是「美利堅號」和「曙」首次合作，第七艦隊強調，這次聯合演練提供雙邊交流演習和戰術的機會，增强兩國海軍之間的協調，促進區域穩定和防止衝突，建立安全。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法