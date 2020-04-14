為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

軍情動態》疫情無礙訓練 美艦南海、東海照常演訓

美軍「美利堅號」兩棲攻擊艦（後）與日本海上自衛隊「村雨」級驅逐艦「曙」，於東海展開聯合訓練。（取自美國海軍官網）

美軍「美利堅號」兩棲攻擊艦（後）與日本海上自衛隊「村雨」級驅逐艦「曙」，於東海展開聯合訓練。（取自美國海軍官網）

2020-04-14 15:06:50

〔即時新聞／綜合報導〕美軍4艘尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」、「雷根號」、「尼米茲號」、「卡爾文森號」接連爆發新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情而折損戰力，不過近岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery，LCS-8）仍在南海執行訓練，以免印太地區陷入戰力真空狀態。

綜合媒體報導，美國太平洋艦隊發布消息指出，近岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery，LCS-8）10日在南海海域開展訓練，艦員們在後甲板進行實彈射擊訓練，期間還出動了1架MQ-8B Fire Scout「火力偵察兵」海軍艦載無人機；太平洋艦隊表示，「蒙哥馬利號」目前正在執行輪換部署任務，在美國第七艦隊作戰轄區內執行任務，以加強與夥伴的協同作戰能力，同時可擔任應急部隊。

另外兩棲攻擊艦「美利堅號」也在9日至11日期間與日本海上自衛隊的「村雨」級驅逐艦「曙」號於東部海域展開聯合演練，這是「美利堅號」和「曙」首次合作，第七艦隊強調，這次聯合演練提供雙邊交流演習和戰術的機會，增强兩國海軍之間的協調，促進區域穩定和防止衝突，建立安全。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍情動態》強化戰略關係 美批准售印度2款海軍武器
2020-04-14 11:23

軍情動態》強化戰略關係 美批准售印度2款海軍武器
軍情動態》美軍反潛機現身南海 1週來第7架次
2020-04-14 10:57

軍情動態》美軍反潛機現身南海 1週來第7架次
母親節私藏組合　成后美肌不費力！

母親節私藏組合　成后美肌不費力！
軍情動態》美通過售荷蘭199枚神劍砲彈 升級北約地面火力
2020-04-13 12:32

軍情動態》美通過售荷蘭199枚神劍砲彈 升級北約地面火力
軍情動態》燒毀！解放軍首艘075兩棲攻擊艦 傳失火濃煙沖天
2020-04-11 15:00

軍情動態》燒毀！解放軍首艘075兩棲攻擊艦 傳失火濃煙沖天
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-13 23:05

武漢肺炎》台灣再增5例！ 全球確診逾186萬 死亡破11萬

2020-04-13 17:13

軍武新知》美軍著手升級拖式反戰車飛彈 引入「射後不理」模式

2020-04-13 17:09

武漢肺炎》東京1所醫院爆大規模院內感染 已有92人確診

2020-04-13 17:22

廣州防疫竟傳非洲人遭虐待 趙立堅否認還控美國搞鬼

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播