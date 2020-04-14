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廣東疫情每天固定增3例 中網爆質疑聲浪

廣東每天固定新增3例確診，引爆中網質疑。圖為走在街道上的廣東警察與醫護人員。（歐新社）

廣東每天固定新增3例確診，引爆中網質疑。圖為走在街道上的廣東警察與醫護人員。（歐新社）

2020-04-14 11:36:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，雖然中國極力放送「解封」、「開學」等好消息，但是中國網友卻開始發現不對勁，疑成下個湖北的廣東竟每天固定新增「3例」本土病例，紛紛質疑，「每天只報3例？」、「這個指標分配得真棒，沒點貓膩」，也有人擔憂表示，「這樣還能開學嗎？」、「有一種暴風雨前的寧靜」。

根據中媒《人民日報》報導，昨（13日）0時至24時期間，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例89例，無症狀感染者54例，疑似病例3例。其中，廣東再次增加3例本土病例，54例無症狀感染者也依然沒有公布包括地區在內的詳細資訊。

對此，中國網友爆發質疑聲浪，「廣東天天三例！」、「每天三個，這個指標分配得真棒，沒點貓膩」、「廣東可防可控，穩定3例，沒毛病」、「廣東這樣還能開學嗎？每天3？」、「廣東學生毫無安全感可言」、「現在體溫測試都撤點了，呵呵」、「夜店酒吧目前還繼續營業呢」，也有人擔憂表示，「一次放太多怕引起恐慌吧，昨天和今天新增的無症狀都好多啊，無症狀他又不詳細報導」、「有一種暴風雨前的寧靜」。

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