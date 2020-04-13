武漢肺炎》武漢實地查訪 香港記者打臉中國「美軍投毒論」

新型冠狀病毒的來源持續未解，有港媒記者實地走訪武漢調查，發現華南海鮮市場目前依然全面封閉，武漢P4實驗室負責人石正麗也拒絕受訪，而中國指稱「美軍投毒」的軍運會選手村所在地區（見圖），實際上未出現大規模疫情。（圖擷取自搜狐網「中國之聲」）

2020-04-13 23:37:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）肆虐全球，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的來源持續未解，中國政府先前多次否認「實驗室外洩」的質疑；然而，有港媒記者實地走訪武漢調查，發現華南海鮮市場目前依然全面封閉，武漢P4實驗室負責人石正麗也拒絕受訪，而中國指稱「美軍投毒」的2019世界軍人運動會選手村一帶，實際上未出現大規模疫情。

華南海鮮市場仍封閉 中港記者皆遭保全驅趕

根據《明報》 報導，《明報》記者近日親訪病毒發源地武漢市，他報導指出，中國政府最早宣稱爆發疫情的「華南海鮮市場」，自1月1日開始一直封閉至今，現在被2公尺多高的藍色鋼板牆圍住，由掛著「華南海鮮市場防疫指揮部」識別證的保全把守，他與持有湖北省防疫指揮部採訪證的中國記者，都被保全以「市區統一防控」為由，禁止在附近拍照，並遭到驅趕。

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武漢P4實驗室保全裝備簡陋 石正麗行蹤成謎

記者前往武漢病毒研究所鄭店園區，該地址位在武漢的江夏區，擁有中國唯二獲得認證的P4級實驗室，報導直言，「在實驗室外執勤的保安並未穿有防護服，僅佩戴普通口罩，防疫裝備甚至不及社區的防疫人員」。

記者鄭海龍寫道，他先前曾透過關係聯絡武漢病毒所，表明想採訪P4實驗室負責人石正麗，得到「病毒所不會再就相關問題接受採訪」的回覆；而他9日親抵P4實驗室所在地，表明要找石正麗，卻被實驗室保安拒絕，還稱「石正麗不在這裡辦公」，催促他盡快離開。

江夏區無大規模疫情 美軍參賽投毒說難以成立

鄭海龍親身造訪中國政府先前指稱，美軍在去年10月參加世界軍人運動會的選手村，該地距離武漢P4實驗室為8.2公里，同樣位在江夏區；他在文中指出，據武漢市先前公布的數據顯示，江夏區約有2000起確診，在13個市轄區裡僅排名第十，武漢市衛健委工作人員也表示，「印象中江夏區感染數字比中心城區少很多，認為無證據證明病毒從江夏區散播」。

鄭海龍曾多次致電金銀潭醫院副院長黃朝林，即1月24日於國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表論文的作者之一，文內對中國最早發現的41名確診者進行研究，首名病患是在12月1日發病，與華南海鮮市場及其他確診者均沒有關連；然而，在鄭海龍走訪武漢期間，黃朝林的手機都沒有接通。

前解放軍上校指P4非軍用 稱中國專家仍在調查

中國解放軍總參謀部退役上校岳剛表示，武漢病毒研究所並非軍事目的，病毒溯源可能需要較長時間；對此，他並稱，「我們到現在都有很多專家和院士還在武漢進行調查，就是為了摸清這個病毒究竟怎麼來的」。

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香港記者鄭海龍近日親訪病毒發源地武漢市，他報導指出，中國政府最早宣稱爆發疫情的「華南海鮮市場」，自1月1日開始一直封閉至今，現在被2公尺多高的藍色鋼板牆圍住，由掛著「華南海鮮市場防疫指揮部」識別證的保全把守。（法新社）

鄭海龍前往中國武漢病毒研究所鄭店園區，該地址位在武漢市江夏區，擁有中國唯二獲得認證的P4級實驗室，負責人石正麗拒訪，實驗室保安還稱「石正麗不在這裡辦公」。（圖擷自網路）

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