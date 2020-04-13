武漢肺炎》強國高三生復課...校方將學餐隔板印滿「各科重點複習」！

7日，廣西北海第七中學高三學生復課，校方為了避免學生在用餐時群聚感染，將學生餐廳中的每張餐桌用隔板隔出4個位置，還特別在隔板上印製「各科重點複習」，讓學生能依照「複習需求」選擇座位。（圖擷取自微博）

2020-04-13 23:57:55

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎疫情影響，中國各級學校近日才陸續復課，7日，廣西一所高中為了避免復課的高三學生用餐時群聚感染，不僅在學生餐廳座位加裝隔板，更別出心裁的在隔板上印滿「各科重點複習」，讓他們能邊吃飯邊複習高考。

綜合中媒報導，7日，廣西北海第七中學高三學生復課，校方為了避免學生在用餐時群聚感染，將學生餐廳中的每張餐桌用隔板隔出4個位置，有趣的是，有別於其他學校普通的塑膠隔板，該校特別在隔板上印製「各科重點複習」，學生能依照「複習需求」選擇座位。

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據報導，該校老師表示，隔板上的「各科重點複習」語文、數學以及外語3科內容較多，而物理、化學、生物、政治、歷史、地理則平均分配。

許多中國網友看到後都笑稱，「這方法實在太讚了」、「害我想再考一次高考了」、「這樣每次吃飯都要挑不同的座位」，但也有網友認為，「這樣應該會瘦，都沒胃口吃飯了」、「讓孩子好好吃個飯吧」、「雖然不是什麼壞事，但總覺得有點可悲」、「吃到眼淚都要掉下來」。

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該校老師表示，隔板上的「各科重點複習」語文、數學以及外語3科內容較多，而物理、化學、生物、政治、歷史、地理則平均分配。（圖擷取自微博）

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