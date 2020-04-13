武漢肺炎》台灣再增5例！ 全球確診逾186萬 死亡破11萬

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，據最新統計，台灣累計確診數388例，其中6例死亡。（歐新社）

2020-04-13 23:05:00

首次上稿：06:35

更新時間：23:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，據最新統計，中央流行疫情指揮中心今日公布新增5例武漢肺炎，台灣累計確診數393例，其中6例死亡。總計全球共186萬4629例確診，11萬5286例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達82210例，死亡3343例；香港1004例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。

【04/14 00:29】新加坡新增386起 再創單日新高

新加坡今晚公布最新2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情數字，新增武漢肺炎確診386起，再創單日新高，同時增加4個感染群。新加坡確診累計2918例。

【04/13 23:00】武漢肺炎》雪上加霜！日本至少8醫院爆發院內感染

日本各地醫院陸續傳出醫院發生武漢肺炎（COVID-19）院內感染的情況，繼昨天東京中野江古田醫院出現超過九十人確診之後，今天富山市的市立醫院也有十六人確診，日媒統計，目前全國至少有八家醫院發生十人以上群聚感染，其中有四家位於東京，對於醫療人力日漸吃緊的當下，無疑是雪上加霜。

【04/13 22:47】武漢肺炎》美羅斯福號航艦585人確診 今現首例官兵死亡

美國海軍表示，「羅斯福號」航空母艦一名官兵在確診武漢肺炎（COVID-19）後，今（13）日因相關併發症死亡。

【04/13 19:44】武漢肺炎》俄國今增2558例連日創新高 專家：未來幾天續增長

俄羅斯境內武漢肺炎（COVID-19）確診人數在昨日單日增幅首度突破2000例後，今（13）日再增2558例創新高，全國累計1萬8328例確診。

【04/13 19:42】武漢肺炎》降溫！增幅近24日新低 西班牙累計近17萬確診

西班牙官方今（10）日宣布，過去24小時武漢肺炎新增確診數為3477例，是近24天以來單日最低增幅，新增死亡數為517死，累計確診病例數上升至16萬9496例，共有1萬7489人喪生、6萬4727人治癒；西班牙是目前歐洲確診人數最多的國家。

【04/13 15:17】紐約州連6天單日逾700死 紐約市累計死亡6898例

美國疫情不斷升溫，截至目前全美確診累計已破55.7萬，死亡也突破2.2萬，其中疫情最嚴重的紐約州更是連續幾天單日死亡人數均超過700人，至今累計確診也逼近19萬人。

【04/13 14:54】武漢肺炎》新加坡新增233人確診 累計病例達2532起

新加坡衛生部表示，截至12日中午12時為止，國內新增233人確診武漢肺炎，累計病例達2532起，而且新增的233起全都是本地感染。

【04/13 14:14】武漢肺炎》出包！ 日本24人陰性被誤判陽性 送醫與確診者共處

新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）在全球延燒，各國紛紛加緊檢測，以防感染源擴散，不料日本愛知縣竟傳出有24人竟被誤判為陽性，甚至有人因此與確診患者一同隔離共處。

【04/13 14:13】武漢肺炎》再增5例 珊瑚公主號7人返台4人確診

中央流行疫情指揮中心今日公布新增5例武漢肺炎，均為境外移入，其中先前已傳出武漢肺炎疫情的珊瑚公主號郵輪，7名台灣旅客返台，就有4人確診，另有1名確診個案為先前確診個案的家人。

【04/13 13:19】南韓單日新增病例又降 文在寅民調創17個月新高

南韓境內武漢肺炎疫情近期已漸趨緩，南韓中央防疫對策本部今日公布，截至今日凌晨零點為止，南韓昨日（12日）僅新增25例確診病例，為近5日最低。而南韓總統文在寅的施政滿意度民調近期上升至54.4%，是自從2018年11月第一週以來的最高紀錄。

【04/13 11:52】武漢肺炎》紐郵知名體育攝影師不敵病毒逝世 享年48歲

美國紐約深受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，至今逾700人身亡。《紐約郵報》知名攝影記者考西（Anthony Causi）在美國時間週日不敵病魔，享年48歲。

【04/13 11:32】中國疫情再度升溫？ 昨新增108例確診創39天來新高

隨著境內新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情趨緩，中國各地紛紛「解封」，不料才甫「解封」，中國單日新增確診數再度突破3位數，其中本地新增也達10例。

【04/13 11:29】武漢肺炎》日本國會淪陷！眾議員鳩山二郎秘書確診

武漢肺炎疫情在日本延燒，就連日本國會殿堂也淪陷！日本自民黨眾議員鳩山二郎的秘書於11日確診武漢肺炎陽性，成為日本國會內首例確診，不過，據了解，該名秘書並未與鳩山二郎有密切接觸。

【04/13 10:25】武漢肺炎》至少50確診！法航艦「戴高樂號」返港2300名水手隔離

法國核動力航空母艦，也是法軍旗艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）爆發新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情，至少有50名水手確診，「戴高樂號」緊急返港，艦上2300名水手將進行隔離。

【04/13 10:14】紐約市警局逾2000例確診20死 6743名職員染病無法出勤

美國紐約州是美國目前武漢肺炎疫情最嚴重的州，累計確診已達18萬9033例、累計死亡病例達9385例，而紐約市警局（NYPD）也無法倖免，截自當地時間週日為止已有20人死亡。

【04/13 09:45】武漢肺炎》俄羅斯毒航班飛上海 確診人數增加到60人

中國武漢肺炎疫情未止，俄羅斯4月10日一架由俄羅斯飛抵上海的航班上，在昨天被確診51例，今天上海衛健委再追增9人確診，累計這架航班上已有60人確診。

【04/13 07:18】日本境內確診破7千 合計8111人染病149死

武漢肺炎持續在世界各地蔓延，日本目前境內疫情也不斷擴散，日本境內昨日新增500例確診、6例死亡，若包含郵輪「鑽石公主號」在內，日本目前已有8111例確診、149例死亡。

【04/13 07:03】美確診破55萬 英國死亡破萬、逾8.4萬確診

武漢肺炎疫情肆虐，包含美國、英國、義大利等歐美國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例超過2.5萬例，英國則增加超過5200例，且美國、英國死亡病例分別再新增1414、737例，疫情持續延燒。

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