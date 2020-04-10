武漢肺炎》羅斯福號航艦確診增至416例 1人昏迷急送加護病房

美軍航空母艦「羅斯福號」爆發群聚感染，目前已有416名官兵確診，其中1人被送進重症加護病房治療。（法新社）

2020-04-10 15:33:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，美軍尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）爆發群聚感染，目前已有數百名官兵確診，現傳出1名士兵陷入昏迷，緊急送至重症加護病房治療。

根據《CNN》報導，美國海軍聲明表示，該名士兵在3月30日確認感染武漢肺炎，並於4月9日被人發現昏迷，已緊急送至關島的海軍醫院的重症加護病房治療。

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美國海軍數據顯示，截至4月8日，羅斯福號的全體人員已有97%檢驗過病毒，其中有416人呈現陽性，數量佔整個美軍確診病例的20％以上。美國參謀長聯席會議副主席空軍上將海騰（John Hyten）指出，目前仍有1164個病毒檢驗在等待判定。

海騰也表示，將羅斯福號視為一個獨特個案不是一個好主意，美國海軍部署在海上的船艦太多，每艘核子航艦有近5千名水手。他們所要做的是，搞懂如何在出現疫情的環境下去計劃事情。

前艦長上校克勞齊（Brett Crozier）的求助信在媒體上被公開後，羅斯福號變成一場巨大海軍災難，克勞齊被前海軍代理部長莫德里（Thomas Modly）火速撤職，之後也被驗確診，莫德里則是因批評克勞齊「愚蠢」被砲轟失言，緊接著辭職下台。羅斯福號則不得不返回關島，疏散艦上數千名官兵。

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