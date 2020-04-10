罕見砲轟官媒！ 白宮：《美國之音》淪為中共喉舌

美國白宮9日罕見批評官方媒體《美國之音》，稱《美國之音》已經淪為中國的喉舌，放大北京的宣傳強度，浪費美國納稅人每年2億美元的稅金。圖為美國白宮。（彭博資料照）

2020-04-10 13:59:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮9日罕見批評官方媒體《美國之音》，稱《美國之音》已經淪為中共的喉舌，放大北京的宣傳強度，浪費美國納稅人每年2億美元的稅金。

白宮9日在其每日簡報（1600 Daily） 以「《美國之音》花你的錢為威權政權代言」為題，指《美國之音》是由美國納稅人資助的全球新聞網路，它每年花費約2億美元向全球人民「講述美國的故事」和「清晰有效介紹美國的政策」，但是《美國之音》經常為美國的對手說話，而不是為其公民說話。

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文中指出，在武漢肺炎大流行疫情中也是如此，中國共產黨隱瞞疫情，導致這種致命的病毒在全球各地蔓延，記者應該報導事實，但《美國之音》卻放大北京的宣傳強度，它在本週稱中國武漢封城是成功的「典範」，已被世界許多地方仿效，並在推特上貼出中共慶祝封城結束的燈光秀影片。

白宮表示，更糟的是，《美國之音》甚至領先其它美國媒體，用中共政府的統計數據製作圖表，將武漢肺炎的中國與美國死亡數進行比較，但正如情報專家所說，根本無法驗證中共公布數據的準確性。除了武漢肺炎的報導之外，《美國之音》還特別報導伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的推文，為其宣傳威脅美國內容，以及分享俄羅斯的反美影片。

對此，中國知名民運人士王丹在推特上說，「美國白宮發表正式聲明，斥責美國之音的報導有所偏頗，意指偏向中國。白宮以這樣的方式指責下屬機構，非常罕見，相當令人震撼。這裡當然有過去的糾葛，但更大的原因應當是現在中美之間圍繞疫情問題的相互指責。中美外交大戰，愈演愈烈。」

《美國之音》成立於1942年2月，是美國政府對外設立和資助的國有非軍事國際廣播宣傳機構，由美國國際媒體署管理，旗下擁有廣播電台與電視台，總部座落在首都華盛頓，設立宗旨之一是「代表美國」。

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《美國之音》用中共政府的統計數據製作圖表，將武漢肺炎的中國與美國死亡數進行比較。（圖擷取自白宮、臉書）

《美國之音》在推特上貼出中共政府慶祝封城結束的燈光秀影片。（圖擷取自推特）

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