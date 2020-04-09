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    武漢肺炎》孟加拉南部封城 逾100萬羅興亞難民健康堪慮

    孟加拉今（9）日宣布對南方城市科克斯巴扎爾（見圖）實施封城，即容納逾100萬緬甸羅興亞難民的營地所在。（法新社檔案照）

    孟加拉今（9）日宣布對南方城市科克斯巴扎爾（見圖）實施封城，即容納逾100萬緬甸羅興亞難民的營地所在。（法新社檔案照）

    2020-04-09 21:39:39

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊全球，孟加拉今（9）日宣布對南方城市科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）實施封城，即容納逾100萬緬甸羅興亞難民的營地所在，當地尚無確診病例傳出，但人口密集且擁擠的生活環境，一旦爆發疫情將瞬間壓垮當地本就匱乏的醫療體系。

    《BBC》報導，爆發自中國的武漢肺炎疫情延燒，孟加拉官方今（9）日宣布將封鎖南方城市科克斯巴扎爾，即容納逾100萬人的緬甸羅興亞難民營所在。孟加拉官方表示，除緊急食糧或醫療服務外，所有人禁止進出該城，外地人若要進入營地也需經過隔離後才准通行。

    報導指出，目前羅興亞難民營內雖未有確診案例傳出，但人權觀察（Human Rights Watch）上週即提出警告，營中擁擠的生活環境恐無法承受疫情爆發，有超過35萬人的健康狀況不佳，一旦染上武漢肺炎即具高死亡風險。

    據悉，孟加拉全境迄今已傳出218例確診，其中20人死亡。逾100萬羅興亞難民，多數為2017年為逃離緬甸血腥鎮壓，跨越邊界至孟加拉避難者。

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    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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    羅興亞難民營中尚無確診病例傳出，但擁擠簡陋的生活環境恐無法承受疫情爆發。（法新社檔案照）

    羅興亞難民營中尚無確診病例傳出，但擁擠簡陋的生活環境恐無法承受疫情爆發。（法新社檔案照）

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