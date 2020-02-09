民主黨初選內鬥加劇 拜登、桑德斯狂轟黑馬新秀

美國民主黨總統大選初選開跑，前印第安納州南本德市長布塔朱吉首戰驚險告捷，隨即遭到對手更強烈攻擊。（美聯社）

2020-02-09 23:59:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選民主黨黨內初選11日將在新罕布夏州迎來第二戰，日前才在愛荷華州爆冷險勝的前印第安納州南本德市市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），近日頻遭在愛州意外僅排第四的前副總統拜登批評從政經驗不足，而另一對手、參議員桑德斯也指布塔朱吉有財團後援，使這場內鬥愈演愈烈。

美聯社、法新社、彭博社報導，民調看好的拜登在愛荷華州的初選得票輸給布塔朱吉、桑德斯和華倫後，拚命在新罕布夏州拉票，主打自身的副總統經歷和外交經驗，並暗酸年僅38歲、身為同志的布塔朱吉，「若候選人沒做過比南本德市市長更高的官職，那麼我們就是一個危機當頭的政黨。」

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77歲的拜登甚至直言，布塔朱吉努力將自己塑造成「另一個歐巴馬」，能和歐巴馬一樣克服初選時經驗不足的問題，但「他才不是歐巴馬」，因為歐巴馬早在初選就清楚提出政策。拜登日前發布競選廣告，宣揚自己推動「歐巴馬健保」 （Obamacare）與伊朗核協議等政策，並諷布塔朱吉僅為南本德市裝設燈飾、鋪設人行道。

此外，在愛州幾乎與布塔朱吉戰成平手的桑德斯，也不忘貶低這位後起之秀，指選民若認真希望美國改變的話，「就不能指望接受藥品產業財團金援的候選人」。

對於前輩的指摘，布塔朱吉一一回擊，先是反批拜登的競選廣告大多呈現拜登在初選中的處境，較少談論布塔朱吉做為市長和退伍軍人的觀點，後又加碼斥拜登是「與美國中產階級脫節的華府核心人士」。

布塔朱吉主打「世代變革」，指不同社會階層的美國人已厭倦華府政客，而他準備把國民的聲音帶入華府，「我就是準備好打敗川普的人選。」美國有線電視新聞網（CNN）與新罕布什爾大學近日民調顯示，桑德斯在該州支持度為28％，勝過布塔朱吉的21％、拜登的11％及華倫的9％。

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