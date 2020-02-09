武漢肺炎》中國商務部：武漢露天馬路市場開始營業 稱「不用排隊」！

新型冠狀病毒疫情在近期從武漢蔓延至全世界，人人自危。圖片為武漢肺炎示意圖。（法新社）

2020-02-09 23:42:25

〔即時新聞／綜合報導〕新型冠狀病毒疫情自武漢蔓延至全世界，中國多個城市陸續封城，而中華人民共和國商務部在今（9）日宣布武漢市正在逐步恢復農貿市場經營，組織露天馬路市場營業，消息一出，引起中國網友熱議。

綜合中媒報導，中華人民共和國商務部市場運行司副司長王斌在今日記者會上提及，武漢市政府正在推動逐步恢復農貿市場經營，組織露天馬路市場營業，截止到2月8日已有4個露天馬路市場開始營業。

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王斌強調，這些馬路市場比較開闊，不用排隊，周邊居民非常願意到這裡採購。同時也表示，有些電商平台和大型超市也在開展蔬菜的套餐預售模式，可以透過微信下單，第二天到店去自取，除了能減輕流通企業的負擔，也減少了人流聚集，受到周遭民眾歡迎。

消息在微博登上熱搜後吸引許多中國網友留言，「還是要注意安全，能不出門就別出門」、「減少室內聚集，可行」、「終於來了，900萬人城市天天沒辦法必須去超市聚集，現在才開始慢慢有措施」、「現在的武漢新聞都是國家政務部門發布」。

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