武漢肺炎》搞分化？中國房縣：檢舉發燒不就醫領2千

中國湖北省十堰市房縣發布的公告。（圖擷自房縣人民政府網站）

2020-02-09 19:27:05

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐，全球政府與民眾都積極投入防疫工作，中國湖北省十堰市房縣發布一則公告，在今年2月9日至18日之間，發燒人員主動到醫院就診，可得獎勵1000元人民幣（約台幣4318元），另外檢舉發燒人員屬實，每一例可得檢舉獎金500元（約台幣2159元）。

根據中國疾控中心與各省市區衛生健康委員會公布資料，中國31省（不含港澳特別行政區）已超過3萬例武漢肺炎確診，其中重症超過6千例，超過8百例死亡，全球已有72國對中國實施旅遊限制措施，中國許多城市也採取封城或小區封閉式管理，限制民眾的進出，許多民眾也陷入恐慌，瘋狂搶購口罩、發燒藥等防疫用品。

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根據中國官媒《中國新聞網》報導，房縣8日發布《發燒病人就診獎勵辦法公告》，執行期間為2020年2月9日至2月18日，以下為全文：

發燒病人就診獎勵辦法公告（第7號） 為促進發燒人員早發現、早隔離、早報告、早治療，確保人民群眾身體健康，特制定發燒病人就診獎勵辦法，現予以公告： 1.凡發燒人員主動到縣鄉定點發燒門診就診的，獎勵1000元。 2.凡鄉鎮、村、組幹部（含工作隊、村醫）排查發現核實1例發燒人員的，獎勵500元。 3.凡群眾檢舉發燒人員並查實者，每1例獎勵檢舉人500元。 4.主動就診的發燒人員在就診醫院領取獎勵，其他人員在鄉鎮人民政府領取獎勵。 5.執行期間：2020年2月9日至2020年2月18日。 6監督檢舉電話：3224489、1110 房縣新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部 2020年2月8日

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