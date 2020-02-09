巴布亞紐幾內亞近海發生規模6.2強震

根據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，南太平洋海域今（9日）下午2點左右發生規模6.2強震。（USGS）

2020-02-09 14:49:10

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，南太平洋海域今（9日）下午2點左右發生規模6.2強震。

該起規模6.2強震，發生在台灣時間9日下午2點04分，震央位於南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的新不列顛島近海，據科可波（Kokopo）南方約122公里處，地震深度約31.3公里，目前暫無傷亡消息傳出，也未發布海嘯警報。

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